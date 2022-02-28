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С 25 по 27 февраля в Воронежской области состоялся Всероссийский турнир по самбо памяти Ю.Т. Титова среди юношей и девушек.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов 2008-2009 года рождения.

В числе призёров турнира воспитанники ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив» (г. Елец Липецкой области).

Захар Василевский завоевал серебро в весовой категории 71 кг. Егор Богатиков стал бронзовым призёром в весовой категории +71 кг.

Тренируют спортсменов Евгений Лапченко и Нурмет Гюльахмедов.