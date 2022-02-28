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1 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям:

пр. Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132; пр. 60 лет СССР, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 17, 19, 21, ул. Меркулова, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51а, 53, 55, 57; ул. Катукова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Подвоз воды будет организован по адресу: пр. Победы, 120

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.