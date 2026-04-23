Объекты благоустройства на 2027 год могут выбрать жители Липецкой области

Стартовало Всероссийское голосование за объекты благоустройства. У каждого жителя Липецкой области есть возможность напрямую повлиять на то, какие общественные пространства получат новую жизнь в 2027 году. Уютный сквер у дома, современная набережная для вечерних прогулок или новая площадка для активного отдыха — именно горожане решают, как изменится место, где они живут и проводят свободное время.

Всероссийское голосование традиционно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект реализуется по прямому поручению Президента РФ и при координации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

Стать участником онлайн-голосования можно до 12 июня 2026 года включительно. Именно до этой даты принимаются голоса за территории, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2027 году.Процедура максимально проста и займет всего несколько минут. Проголосовать можно онлайн через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Для этого необходимо перейти по официальной ссылке.

«Когда преображаются наши скверы, парки, набережные — меняется жизнь вокруг. Благодаря нацпроекту мы не просто ремонтируем, а создаём места, где приятно гулять с детьми, встречаться с друзьями, отдыхать после работы. И главное — делаем это вместе с жителями, потому что именно они лучше всех знают, что нужно их району», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.