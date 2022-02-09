По поручению Правительства ФАС России провела проверку обоснованности стоимости ПЦР-тестирования в частных и государственных медицинских учреждениях во всех регионах страны.

По итогам проверки, в частности, установлено, что исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77 %) являются государственными. На территории 23 субъектов (27%) ПЦР-тестирование осуществляется исключительно в государственных лабораториях, коммерческие лаборатории данную услугу не предоставляют.

Стоимость стандартной услуги (24 часа, без выезда на дом) варьируется в зависимости от региона и составляет от 440 руб. (ЦФО, СКФО) до 3483 руб. (УФО). Фактическая среднестатистическая стоимость ПЦР-тестирования в России составляет 1345,55 руб. (рассчитана с учетом средних значений, определенных по каждому федеральному округу, без учета услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет от 250 до 350 рублей).

В ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС. В связи с этим ФАС России считает целесообразным рекомендовать субъектам провести анализ тарифов на ПЦР-исследования и забор биоматериала в государственных лабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с указанным нормативом с учетом коэффициента дифференциации, установленного для субъектов РФ.

По результатам проверки ФАС России также разработает методику установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях.

Кроме того, в целях развития конкуренции ФАС России считает целесообразным обеспечить проведение мероприятий по расширению присутствия коммерческих лабораторий (в субъектах, в которых коммерческие лаборатории отсутствуют или представлены в единичном числе).