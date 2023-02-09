Фестиваль «На Дону стоим, рыбой славимся» ждет гостей в ближайшую субботу, 11 февраля, в Задонске. Фестиваль пройдет на двух площадках. Соревнования рыбаков состоятся на реке Дон (участок выше 500 м альтернативной трассы автодороги М4 «Дон»). Там уже в 7:30 начнется регистрация участников конкурса «Ловись, рыбка!». На саму ловлю отводится два часа – с 8:00 до 10:00. А уже в 10:10 стартует конкурс «Мастер бурения» по бурению лунок на скорость. Толщина льда в том месте сейчас около 30 сантиметров.

Второй площадкой станет Городской парк. Здесь развлечения начнутся в 9:00. В программе: конкурс «Донская уха», рыбная ярмарка, творческие выступления, танцы, конкурсы и игры для детей и взрослых. Также все присутствующие смогут попробовать знаменитую уху из донского бирючка. Здесь же пройдет награждение рыболовов. Организаторы обещают, что победителей будет много. По три призовых места определят среди участников, поймавших самых крупных рыбешек, а также на суммарный вес улова – как в личном, так и в командном зачете. Также отмечены будут самые возрастные и самые юные рыбаки и все до одной рыбачки.

В этом году фестиваль проходит с целью сбора гуманитарной помощи для военнослужащих спецоперации. Участники ярмарки и гуляний смогут внести свою лепту в общее дело. Также предполагается, что и призовой фонд будет передан бойцам. Поэтому в числе подарков – нужные на фронте вещи: фонари, термосы, спальные мешки и тому подобное.

«Сейчас люди даже в минуты веселья думают о соотечественниках на Украине, поэтому в ходе многих развлекательных и культурных событий проводятся акции в поддержку защитников спецоперации. Граждане на это очень положительно реагируют, потому что часто инициатива исходит от них самих», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.