Новейший эффективный метод тромбоэкстракции освоили врачи регионального сосудистого центра Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП). Медики провели уникальную и одновременно очень сложную операцию, которая помогла спасти жизнь пациентке с инсультом. «Постоянные вложения в модернизацию региональной системы здравоохранения дают свои результаты, теперь жителям городов и сел Липецкой области доступна самая современная диагностика и качественная медицинская помощь», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области, тромбоэкстракция – процедура удаления тромбов при инсульте – достаточно новый вид высокотехнологичной медицинской помощи, который позволяет пациентам возвращаться к полноценной жизни. «Раньше медики назначали так называемую тромболитическую терапию – введение препарата, растворяющего закупорки сосудов мозга. Метод тромбоэкстракции отличается от тромболитической терапии тем, что его можно применять в более широком временном периоде и с меньшим количеством осложнений. Сегодня этот метод активно внедряется по всему миру как золотой стандарт лечения острого тромбоза магистральных сосудов», – рассказали в управлении.

Тромбоэкстракция проводится в специализированной операционной Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, оснащенной аппаратом для рентгеновского просвечивания сосудов, а выполнять ее могут лишь очень опытные специалисты, знающие до тонкостей анатомию сосудов мозга. По словам экспертов, эта методика позволяет не только спасти жизнь сиюминутно, но и снизить количество неврологического дефицита в восстановительном периоде, то есть, когда пациент после острого события, долго восстанавливается.

В декабре 2022 года такая операция, впервые проведенная в региональном сосудистом центре БСМП, помогла спасти жизнь пациентке с инсультом. В Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1 планируют и дальше проводить подобные операции. Также на очереди внедрение других методов диагностики и лечения острых сосудистых состояний. Больница оборудована и оснащена всем необходимым современным медицинским и технологическим оборудованием, позволяющим врачам поставить правильный диагноз в кратчайшие сроки и провести лечение, соответствующее федеральным стандартам.

Ежегодно в стационаре проходят лечение более 22 тыс. человек, проводится до 12 тыс. оперативных вмешательств. В составе больницы функционируют первичный сосудистый центр, хирургический центр, центр гнойно-септической хирургии, центр челюстно-лицевой хирургии, центр эфферентной терапии, отделение медицинской реабилитации, отделение скорой медицинской помощи.