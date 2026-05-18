Форум молодых аграриев проходит в Липецкой области

В Липецкой области стартовал первый межрегиональный форум для молодых специалистов в сельском хозяйстве. Организатором выступил Российский союз сельской молодежи при поддержке регионального правительства и компаний «Агротек», «Агроном-сад», «Пэтэксперт» и «Лебедянь молоко».

На форум приехали больше 150 студентов аграрных вузов из Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Курской, Орловской, Московской, Тверской областей, Краснодарского края и Мордовии.

В рамках агрохакатона участники решают реальные бизнес-задачи от предприятий. Темы самые разные: от внедрения цифровых технологий в АПК и продвижения новых продуктов до привлечения молодых кадров в отрасль и налаживания связей между компаниями и учебными заведениями.

Программа у участников насыщенная: экскурсии на агропредприятия региона, профориентационные и лидерские тренинги. По итогам форума планируют собрать конкретные предложения от молодежи по развитию сельских территорий, а также отобрать студентов для практики и дальнейшего трудоустройства в компаниях-партнерах.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов Глава региона неоднократно отмечал, что сельское хозяйство — одно из стратегических направлений развития области, и здесь нужны современные специалисты. «Мы делаем ставку на раннюю профориентацию: в регионе уже работает сеть агроклассов, открыты современные образовательные кластеры. Задача власти и бизнеса — сделать так, чтобы выпускники хотели возвращаться в родные сёла, создавать там семьи и строить карьеру», — отметил Игорь Артамонов.