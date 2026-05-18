Профилактическая акция «Уступи дорогу поездам!» проводится в Липецкой области

В преддверии летних школьных каникул работники Юго-Восточной железной дороги присоединились к профилактической акции безопасности «Уступи дорогу поездам!», которая проводится на всей сети ОАО «РЖД» с 1 по 31 мая. Она направлена на формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактику травмирования в зоне движения поездов, предупреждение транспортных происшествий, связанных с «зацепингом» и «руфингом».

В ходе открытых уроков в образовательных учреждениях в Липецкой области железнодорожники напоминают учащимся о необходимости строгого соблюдения правил безопасности, распространяют печатные и электронные информационные материалы, демонстрируют тематические видеоролики, проводят викторины и творческие конкурсы. Особое внимание организаторы уделяют школам, расположенным вблизи железной дороги. На участках, где граждане пересекают железнодорожные пути с риском для жизни и здоровья, пренебрегая пешеходными переходами и мостами, сотрудники ЮВЖД совместно с транспортными полицейскими организуют рейды и проводят разъяснительные беседы.

За январь — апрель 2026 года на ЮВЖД из-за неоправданной спешки и невнимательности получили травмы 13 человек, девять из них погибли. За аналогичный период прошлого года на магистрали пострадали 14 человек, семеро погибли, в том числе два несовершеннолетних. Основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование током.

Юго-Восточная железная дорога напоминает: чтобы избежать несчастных случаев, необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры. Нельзя бесцельно находиться на путях, переходить их в непредназначенных для этого местах, играть на платформах. Необходимо снимать наушники и капюшоны рядом с магистралью, пользоваться специально оборудованными пешеходными переходами и другими обустройствами, предназначенными для безопасного пересечения путей.

«Каждый год происходят страшные трагедии: кто-то случайно попадает под поезд, другие пытаются пересечь пути в неположенном месте, рискуя собой ради короткого пути домой или фотографии рядом с составом. Профилактические мероприятия среди подростков нужны для того, чтобы объяснить им правила безопасности и снизить вероятность получения травм и гибели возле железнодорожного транспорта», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.