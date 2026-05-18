Почти 2000 жителей села Черкассы Елецкого округа получат стабильное водоснабжение

В селе Черкассы Елецкого района продолжается модернизация системы водоснабжения. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Все работы планируется завершить до конца года.

На сегодня пробурены и оборудованы три разведочно-эксплуатационные скважины. Общая производительность водозабора — 679 м³/сутки (не менее 13 м³/час каждая). Также проложены магистральные водопроводы по улицам Рабочая и Советская, смонтированы железобетонные колодцы для подключения абонентов. Завершается прокладка сетей по улицам Октябрьская и Набережная. Установлена водонапорная башня Рожновского, обеспечивающая стабильное давление в системе.

Проект находится в активной фазе, работы выполняются в соответствии с графиком.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры в сельских территориях — один из наших приоритетов. Мы видим, как в Черкассах системно решается проблема, которая долгие годы беспокоила людей. Чистая вода без перебоев должна быть в каждом доме. Важно, что работы идут по графику, и уже в этом году почти две тысячи селян почувствуют реальные перемены. Будем и дальше продолжать эту работу в рамках национального проекта “Инфраструктура для жизни”», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.