На заслуженном отдыхе. Леонид Николаевич все еще не может привыкнуть к отсутствию работы.

Так, пожалуй, можно назвать Леонида Николаевича Пчельникова, который без малого 47 лет стоял на страже здоровья нескольких поколений добринских девчонок и мальчишек.

ДЕТЕЙ – МНОГО, ВРАЧЕЙ – МАЛО

До приезда в 1974 году Л. Пчельникова, выпускника Воронежского мединститута, в райцентре не было своего постоянного педиатра. Добринских ребятишек лечили в Талицком Чамлыке. Именно здесь при участковой больнице располагался детский стационар и работала единственный на тот момент в районе педиатр Тамара Ивановна Брежнева.

Врачи в Добринку приезжали, но надолго не задерживались в основном из-за отсутствия жилья (молодых специалистов тогда селили в гостинице).

О том, как необходим был в Добринке детский доктор, говорит тот факт, что тогдашний главврач районной больницы Анатолий Григорьевич Новиков обратился к руководству мединститута с просьбой «перераспределить» выпускника Пчельникова из г. Скопина Рязанской области, где тот уже проходил практику-интернатуру, в Добринский район.

А на первый вызов к пациенту Леонид Николаевич отправился, даже еще не будучи официально зачисленным в штат районной больницы: в воскресный день 5 августа его позвали к заболевшему ангиной маленькому сынишке первого секретаря райкома Виктора Васильевича Донских. Сколько их потом будет в жизни, как и у всякого доктора, – неурочных, незапланированных и экстренных вызовов…

На следующий день, в понедельник, Л. Пчельников пошел оформляться в отдел кадров ЦРБ. И тут оказалось, что у руководства были на него большие планы.

Наверное, больше всех обрадовалась появлению молодого педиатра врач-инфекционист. Увидев его в коридоре, радостная, подбежала к Леониду Николаевичу со словами: «Как же я вас ждала! Теперь, наконец, смогу в отпуск уйти». Так на вчерашнего интерна, помимо основной работы, неожиданно свалилось довольно большое и хлопотное «хозяйство» — инфекционное отделение с 25-ю койками для взрослых и детей.

Шел туда после основного приема, который заканчивался к трем часам. Детей к Л.Н. Пчельникову везли со всего района, кроме Талицкого участка. Прием вел до «последнего пациента», в среднем по пятьдесят человек в день.

Леонид Николаевич не согласен с расхожим мнением, что раньше дети меньше болели.

— В 70-е годы в инфекционке лечилось много пациентов с желтухой и вирусным гепатитом. С периодичностью в 5-6 лет случались вспышки сальмонеллеза, особенно в детских коллективах. Не меньше, чем сейчас было простудных заболеваний: ОРВИ и пневмоний.

Сейчас себе такое трудно представить, но в лучшие в демографическом плане годы в Добринке был всего один детский врач. По словам Леонида Николаевича, в середине 70-х в нашем районе только детишек до года было 600-700 человек, а сейчас – чуть больше двухсот.

После инфекционного отделении педиатра ждали в роддоме (он располагался на месте нынешней реанимации), где всегда было 15-20 новорожденных. И снова: обход, осмотр, выписка… А ведь еще были домашние вызовы, ночные дежурства, «визиты» больных прямо к доктору домой.

Леонид Николаевич за работой.

ГДЕ РОДИЛСЯ – ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Два месяца Леонид Николаевич работал один, потом приехала коллега — Тамара Сергеевна Расторгуева, но она задержалась у нас всего на пару лет. У нашего собеседника тоже была возможность уехать в город: его приглашали на работу в Липецк. Но привязанность к малой родине оказалась сильнее заманчивых перспектив.

Леонид Николаевич с высоты прожитых лет считает, что человеку всегда комфортнее живется там, где его корни, близкие и родные люди. Когда-то он, уроженец села Березнеговатка, приложил немало усилий, чтобы осуществить свою мечту – стать врачом и помогать людям. Окончив семилетку в родном селе, отправился получать среднее образование в Верхнематренской школе. Жил в интернате, на квартире, а в теплое время года ездил в школу на велосипеде.

— Из нашего большого класса всего трое пошли учиться дальше, — вспоминает Л.Н. Пчельников. — Мы с другом Юрием (кстати, моим однофамильцем) еще тогда решили вместе поступать в мединститут.

С разницей в год сельские парни, успешно сдав экзамены, стали студентами престижного вуза. Причем, оба выбрали педиатрию, где конкурс был 5 человек на место. Наверное, даже далекий от медицины человек понимает, как это ответственно – лечить детей. Но Леонид Николаевич никогда не жалел о своем выборе, наоборот, он считает, что педиатр – универсальный доктор, который может лечить не только малышей, но и взрослых, а при желании еще и освоить дополнительные специальности. Например, Леонид Николаевич владеет навыками интенсивной терапии и даже полтора года работал по совместительству анестезиологом, пока не «подхватил» в инфекционном отделении желтуху.

Доктор всегда находится в зоне риска, а тем более высок он был в те годы, когда одноразовых инструментов не было вообще. Зато, как ни странно, в период сезонной вспышки гриппа наш герой ни разу не болел. Видимо, ежедневный контакт с больными детьми действует как вакцина, вырабатывая у врача иммунитет.

ЛЕГКО НИКОГДА НЕ БЫЛО

За свою почти полувековую работу в Добринской центральной больнице Леонид Николаевич был свидетелем и непосредственным участником происходивших в районной медицине перемен. Легко, пожалуй, не было никогда. В советские годы зарплата врача на полторы ставки была не более 110-120 рублей при сумасшедшей нагрузке. Когда в 1976 году в Добринке открылся детский стационар, Л.Н. Пчельникова назначили районным педиатром. Ему прибавили 10 рублей к зарплате и возложили массу дополнительных обязанностей: выездные профосмотры, отчеты…

В 90-е – плачевное финансирование здравоохранения: отсутствие медикаментов, перебои с выплатой зарплаты. Докторов даже халатами не обеспечивали.

— Их покупали мужу на рынке сразу по два, про запас, — рассказывает Татьяна Александровна Пчельникова. – Помню, примеряет он однажды свою «спецодежду», а продавец, видимо, желая угодить покупателю, говорит: «Мужчина, вы в этом халате, ну, прямо – доктор!». Кстати, выстиранные и отглаженные, рабочие халаты мужа до сих пор висят у нас в шкафу – рука не поднимается убрать.

С 90 по 98-й год Л.Н. Пчельников был заместителем главного врача по детству и родовспоможению. Отвечал не только за свою работу, но и за всю службу в целом, курировал молодых специалистов. При этом никогда не прекращал вести прием пациентов.

В двухтысячных, уже в пенсионном возрасте, вместе с другими коллегами начал осваивать компьютер, который стал обязательным атрибутом рабочих кабинетов добринских врачей.

Ветеран труда, Отличник здравоохранения, награжденный многочисленными грамотами, Л.Н. Пчельников в 2020-ом году решил уйти на пенсию. Ему тогда было 72 года. Но, признается, что до сих пор скучает по работе, своим коллегам и пациентам, среди которых есть даже «династии» из трех поколений.

ВРАЧ И УЧИТЕЛЬ

Рассказывая о докторе Пчельникове, нельзя не сказать и о его супруге Татьяне Александровне, 35 лет проработавшей учителем математики в первой Добринской школе. Верная и надежная спутница жизни, она обеспечивала мужу надежный тыл, с пониманием относилась к его ненормированному рабочему дню и всегда была в курсе дел супруга.

Леонид и Татьяна поженились, еще будучи студентами. Свои отношения молодые зарегистрировали в добринском загсе.

Врач и учитель – две самые гуманные и нужные профессии на земле, которые требуют от человека полной самоотдачи и любви к детям.

— Нелюбимым делом заниматься нельзя, — говорит Татьяна Александровна. – Поэтому мы никогда не давили на своего единственного сына при выборе профессии. Папа хотя и мечтал, что Виталий пойдет по его стопам, спокойно принял его решение поступать в педагогический вуз на спортфак. Позже сын получил еще одно высшее образование. Работать по призванию – большая удача для каждого человека. В этом плане нам с мужем повезло.

Скажите, доктор…

— Счастливые моменты в работе.

— Выздоровление детей, особенно тяжелых. Когда видишь, как поправляется малыш, который еще недавно лежал «под кислородом» и не мог дышать самостоятельно, понимаешь, что живешь на этом свете не зря. А еще были случаи, когда в добринском роддоме в отсутствие современного оборудования выхаживали недоношенных детишек весом меньше килограмма. Тогда я и понял: если в ребенке природой заложено стремление жить – он обязательно выкарабкается.

— Можно сказать, что врач – это образ жизни?

— И дома, и на отдыхе у меня всегда под рукой «полный врачебный набор». Кто знает, когда и кому понадобится медицинская помощь. Когда жили на юге «дикарями», наверное, весь пляж знал, что в этой палатке – доктор.

— Полезный совет от доктора молодым родителям.

— Быть с ребенком, наблюдать за его состоянием, питанием, приобщать его к спорту. И, конечно, в случае надобности выполнять рекомендации врачей, ведь доктор плохого не посоветует. Никогда не забывайте простую истину: сколько вложите в ребенка – столько и получите.