Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил на второй всероссийской конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма». На фоне общероссийской тенденции снижения рождаемости в Липецкой области отмечается многолетний устойчивый рост числа многодетных семей – более чем в два раза за последнее десятилетие. Опытом в поддержке многодетных и решении демографических проблем Игорь Артамонов поделился в своём докладе.

Он рассказал, что сейчас на учёте в органах соцзащиты находятся более 17 000 многодетных семей. В регионе действует комплекс мер поддержки многодетных. Например, областной материнский капитал, компенсация 50% стоимости обучения в ссузе области, круглогодичный бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников и студентов-очников, выплата для приобретения школьной и спортивной форм, льготы по оплате ЖКУ, компенсация стоимости газификации жилья или подключения к централизованной системе холодного водоснабжения. Всего для семей с детьми только по линии соцзащиты действует около 30 мер социальной поддержки. Они постоянно совершенствуются с учётом потребностей общества. Например, на днях было принято решение о ежегодной индексации областного материнского капитала. Эта единовременная выплата не целевая, семья может потратить её по своему усмотрению.

Только на территории Липецкой области действует такая мера поддержки как региональный социальный контракт. Дополнительная сумма в размере 250 тыс. рублей позволяет многодетным семьям региона продолжить развивать свое дело в сфере личного подсобного хозяйства. Мера была введена летом 2022 года. К концу 2023 года помощь уже получили 150 многодетных семей. С начала этого года их число увеличилось на 13.

«Основываясь на анализе нашей демографической ситуации, мы определили для себя направление демографической политики. Наш лозунг –«+1 ребенок в каждой семье». Для достижения успеха в этой области требуется консолидация усилий государства, общества, бизнеса», –отметил Игорь Артамонов.

В Липецкой области действует индивидуальное сопровождение многодетных семей на основе цифровой платформы «Патронаж». Эту разработку во время визита в регион отметил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, рекомендовал её для внедрения в других субъектах. На сегодняшней конференции в Москве Липецкая область была отмечена в числе трех регионов, где вырос коэффициент рождаемости. Фото: ДЕМ.ИНФОРМ