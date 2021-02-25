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Губернатор Воронежской области завел телеграм-канал

2 часа назад
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев решил коммуницировать с жителями региона еще и через телеграм-канал, который завел сегодня утром, 25 февраля.

“Приветствую всех в моем очередном социальном медиа. Решил вслед за соцсетями появиться и в телеграме. Здесь буду сообщать новости о своей работе, развитии Воронежской области и делать комментарии по важным событиям”, – написал Гусев в первом и пока единственном сообщении своего канала в Telegram.

Александр Гусев зарегистрирован также в социальных сетях Вконтакте, Instagram и в Одноклассниках.

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