Девять школ капитально отремонтируют в Липецкой области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В список вошли учебные заведения в Данкове, Чаплыгине, Хлевном, Долгоруковском районе и 5 школ в Липецке.

«Направим на это больше 1,3 млрд рублей», – рассказал губернатор.

Глава региона отметил, что ремонт предполагает полное обновление учебных заведений и их переоснащение. В качестве примера Игорь Артамонов привёл школу №8 Ельца.

«Восьмая школа в Ельце – одна из тех, которые мы обновляем и переоснащаем в этом году. Полностью – от коммуникаций до школьных принадлежностей. Готовим её к сдаче», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Капитальный ремонт второго корпуса школы №8 в Ельце выполнили по программе «Модернизация школьных систем образования». Для здания 1965 года постройки такие масштабные работы – первые за всю историю. Заменили кровлю, инженерные сети, электроснабжение, оконные и дверные блоки, выполнили работы по отделке внутренних помещений, обшили фасад, а также благоустроили территорию.

После ремонта в школе появились шахматная гостиная, музей, центр детских инициатив, тематическая зона отдыха, а также зал хореографии и кабинет робототехники. В школу завезли новое оборудование.