Лучших педагогов среднего профессионального образования Липецкой области чествовали 2 октября на площадке ДК железнодорожников в Ельце. Торжественную церемонию приурочили ко Дню среднего профессионального образования. Праздник отмечается в России с 2022 года по распоряжению Президента РФ Владимира Путина.

Грамоты Минпросвещения России получили 26 педагогов. Грамоты от управления образования и науки Липецкой области — 68 человек и 22 коллектива профессиональных образовательных организаций. Также были отмечены ветераны системы СПО и предприятия, которые активно сотрудничают с липецкими колледжами и техникумами.

В системе среднего профобразования региона — 23 тыс. студентов и более 2 тыс. сотрудников. Работают 22 образовательные организации, готовят кадры по 48 профессиям и 90 специальностям. Программы СПО есть и в липецких вузах. Самые востребованные специальности: сварщик, электромонтер, агроном, фельдшер, столяр.

По федеральному проекту «Молодые профессионалы» в области создан центр опережающей профподготовки, благодаря нацпроекту «Образование» — 35 современных мастерских. Продолжается работа в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

«Профессионалитет» в нашем регионе — это четыре кластера, в следующем году откроем пятый. Программа хороша тем, что молодые кадры не уходят после учёбы в пустоту. Ребята получают гарантированное трудоустройство. Предприятия участвуют в обучении студентов, помогают техникумам и колледжам с обновлением материальной базы», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.