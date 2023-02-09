Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с главой администрации Липецка Евгенией Уваркиной, на которой обсудил результаты исполнения социально-экономических программ в областном центре и планы на будущее. Особое внимание было уделено благоустройству города.

Евгения Уваркина доложила, в ушедшем году в Липецке привели в порядок 38,8 километра улиц, из них 13,2 километра – проезды частного сектора. Среди самых масштабных проектов: комплексное преображение дорог в центре города – на улицах Плеханова, Желябова, Интернациональная, Зегеля, реконструкция улицы 50 лет НЛМК. Кроме того, специалисты отремонтировали шесть дорог из перечня следующего года.

По программе «Путь в школу» разбитые подходы к 38 учреждениям образования превратились в удобные дорожки. Также в порядок привели проезды в 122 дворах. Многие улицы Липецка больше не перетянуты сеткой проводов – на них установили почти 1600 современных светильников, а коммуникации убрали под землю. Эти работы проводили в синергии с национальными проектами, в их числе «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среды».

По обновлённым улицам должен ездить экологичный транспорт. На сегодня 25 газомоторных автобусов уже работают на маршрутах, еще 46 машин поставят в Липецк до конца марта. Также усилиями городских и областных властей удалось спасти липецкий трамвай. Благодаря концессии до 2025 года в Липецке реконструируют 40,8 километра путей и построят еще 5,2 километра. По ним будут курсировать 46 закупленных вагонов.

С существенным опережением выполняется программа переселения из аварийного жилья. В прошлом году целевые показатели удалось перевыполнить, квартиры получили 368 семей. Задача на 2023 год: переселить более 2000 человек из 873 жилых помещений. Также в планах снос 12 расселенных домов.

Кроме того, в городе серьезно взялись за рекультивацию и ликвидацию свалок. Благодаря федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» новую жизнь получили полигоны «Орлиный Лог» и «Северный рудник», продолжаются работы на «Венере». Однако, остается проблема несанкционированных свалок. «На нарушителей порядка, нужно воздействовать штрафами. Необходимо устанавливать камеры в самых проблемных местах и таким образом выявлять тех, кто устраивает свалки. Город должен быть чистым», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Важное достижение – старт цифровизации так называемых «раскопок». На электронную карту наносят места коммунальных ремонтов, причины возникновения проблемы и сроки работ. Ресурс планируют сделать открытым, чтобы жители могли контролировать процесс.

На встрече были рассмотрены и экономические показатели за 2022 год. Бюджетные федеральные инвестиции составили 5,8 млрд рублей. Город заключил пять концессионных соглашений с объемом инвестиций 32,7 млрд рублей. Ведется работа по заключению социальных контрактов. Данную меру поддержки получили свыше 2 тысяч человек. Легализация заработной платы даёт положительный результат. Так, более 4 тысяч работодателей увеличили зарплату своим сотрудникам. По результатам работы специальной комиссии администрации Липецка налогооблагаемая база была увеличена, благодаря чему в бюджет дополнительно поступает 11 млн рублей отчислений.