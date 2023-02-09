Путевки на первенство России и девять медалей завоевали липецкие спортсмены на первенстве Центрального федерального округа по вольной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Турнир состоялся в Орле и собрал около 400 участников из 17 регионов страны.

Липецкую область на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №9 Липецка и детско-юношеских спортивных школ Усмани и города Грязи. В регионе ежегодно увеличиваются возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых. «Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодежи», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Победителями первенства в своих весовых категориях стали Артём Ананян (в/к 48 кг), Никита Попов (в/к 52 кг), Денис Авсянников (в/к 68 кг) и Мария Телегина (в/к 58 кг). Серебряные медали липецкой сборной принесли Карина Хусанбаева (в/к 33 кг) и Анастасия Сипина (в/к 36 кг). Бронзовые медали первенства завоевали Дмитрий Леонов (в/к 35 кг), Дмитрий Шкатов (в/к 52 кг) и Виктория Балакирева (в/к 42 кг). Спортсменов подготовили тренеры Владимир Пешехонов, Юрий Коровин (ДЮСШ Усмань), Александр Назаров, Вячеслав Дроздов (ДЮСШ Грязи), Николай Овчинников, Сергей Яковлев (СШОР №9 Липецк).