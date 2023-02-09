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Массовая гонка «Лыжня России» частично переносится в Липецкой области. Организаторы приняли такое решение из-за недостаточного количества снега в некоторых муниципалитетах. Ближайшей датой проведения мероприятия должно стать 18 февраля.

В Ельце, Воловском, Данковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Липецком, Становлянском, Тербунском и Чаплыгинском районах дата пока не изменилась. Старты назначены на полдень 11 февраля.

Как сообщает региональное управление физической культуры и спорта, онлайн-регистрация будет продлена до 17 февраля. Все поступившие заявки сохраняются.