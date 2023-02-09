В регионе

Несколько стартов «Лыжни России» в Липецкой области перенесены на другую дату

4 минуты назад
8 посмотрели

Читайте нас в

Массовая гонка «Лыжня России» частично переносится в Липецкой области. Организаторы приняли такое решение из-за недостаточного количества снега в некоторых муниципалитетах. Ближайшей датой проведения мероприятия должно стать 18 февраля.

В Ельце, Воловском, Данковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Краснинском, Лебедянском, Лев-Толстовском, Липецком, Становлянском, Тербунском и Чаплыгинском районах дата пока не изменилась. Старты назначены на полдень 11 февраля.

Как сообщает региональное управление физической культуры и спорта, онлайн-регистрация будет продлена до 17 февраля. Все поступившие заявки сохраняются.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments