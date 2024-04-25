Продолжается реализация долгосрочного проекта «Время героев». Это программа развития для участников специальной военной операции. Она реализуется по поручению президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

Цель проекта – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.

Для включения в программу участники проходят онлайн-тест. Его методика объективна и определяет управленческий потенциал, исключая человеческий фактор оценивающего. Такие тесты уже 7 лет проходят участники конкурса «Лидеры России». На следующем этапе бойцов ждет обучение.

Участники отбора, которые не смогли пройти тестирование из-за боевых задач, смогут это сделать в филиалах Президентской академии. Там начинают работу постоянно действующие пункты дистанционной оценки. С 22 апреля ведется запись на тестирование в пункты оценки в Ростове-на-Дону и Симферополе. 15 мая добавятся пункты еще в 43 городах, среди них и Липецк.

Информация об адресах пунктов оценки и порядке записи на тестирование доступна участникам в личных кабинетах на сайте времягероев.рф. Бойцы могут выбрать удобные дату, время и филиал Президентской академии для прохождения испытаний. Пройти тестирование в пунктах оценки можно будет до конца 2024 года.

Участник отбора на программу «Время героев» Александр подчеркнул, что относится очень положительно к теме реализации такой образовательной программы: «Среди военнослужащих, среди офицеров есть огромное количество людей с уникальным опытом управления своими частями, соединениями, которые могли бы послужить Родине и в новом для себя

качестве».

Александр отметил, что каждый офицер, выполняя боевые задачи СВО, управляет своими людьми в бою так, чтобы сохранить их жизни. «Можно сказать, что каждого бойца отличает особое чувство ответственности за принятые решения. Это люди, которые будут однозначно за свою страну и в бою, и в гражданской жизни отдаваться служению всей душой и всем

сердцем», – добавил он.

Также Александр выразил уверенность в том, что этот проект поможет каждому найти себя на службе государству: «Программа «Время героев» позволит офицерскому составу получить новые знания, набраться нового опыта и продолжить свою службу на благо Отечества уже в гражданской жизни».

Ещё один участник отбора на программу «Время героев» Сергей считает инициативу президента России по запуску этого проекта отличным шансом для военных показать себя не только в армии, но и на государственной службе.

«Сейчас на государственной службе нужны надежные люди, верные Отечеству, готовые жертвовать многим ради своей страны. Я думаю, СВО наглядно показала, что на военнослужащих можно положиться, доверить высокие должности. И офицеры на сто процентов выполнят поставленные задачи», – отметил он.

По словам Сергея, от участия в программе «Время героев» он хотел бы получить большего понимания механизмов гражданской службы, а также повысить уровень навыков работы в коллективе. «Конечно, у меня и моих боевых товарищей есть большой опыт работы с личным составом, но мы привыкли отдавать и выполнять приказы, а там нужна более тонкая

настройка для работы с людьми», – добавил боец.

Добавим, пройти тестирование в пунктах оценки военнослужащие смогут до конца года.