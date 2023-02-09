Исполняющей обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области назначена Инесса Шуйкова. В должность она вступила сегодня, сменив на этом посту Лилию Загееву, которая перешла на новое место работы.

Инесса Анатольевна родилась в 1974 году в Курске. В 1996 году окончила ЛГПУ, получив специальность учителя математики, физики и информатики. Имеет степень кандидата технических наук. Трудовую деятельность начала с должности учителя физики в школе №4 Липецка, затем преподавала математику в педагогическом лицее №24, после перешла в ЛГПУ, где занимала должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, заместителя декана по воспитательной работе. В 2016 году возглавила Центр дополнительного образования «Стратегия». С 2020 года до настоящего времени работала ректором Института развития образования Липецкой области.