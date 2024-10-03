Итоги купального сезона, обеспечение безопасности на водоемах в зимний период, а также меры по недопущению детской гибели на пожарах обсудили в правительстве Липецкой области на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел и.о. губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

По итогам теплого сезона статистика неутешительная. За купальный сезон 2024 года утонуло 25 человек, а всего за год – 28, в том числе четыре ребенка, трое из них не умели плавать. В прошлом сезоне погиб на воде один липчанин. Фактором увеличения погибших, как и отдыхающих у воды в целом стала жаркая погода. Люди тянулись к водоёмам, в том числе в необорудованных местах, где купание запрещено. Важно отметить, что все случаи гибели произошли при купании в необорудованных местах.

Всего в этом году в Липецкой области работало 64 пляжа, а мест, не задекларированных, как пляжи, но с массовым пребыванием людей было 326. В ходе совещания даны поручения проверить все неофициальные пляжи и выяснить, почему им не выдают официальное разрешение. По возможности – к следующему лету предусмотреть недостающее и заложить средства в муниципальных бюджетах на обеспечение безопасности людей. К началу следующего купального сезона – кратно увеличить предупредительные мероприятия, обеспечить стопроцентный охват детей профилактикой и, по возможности, организовать занятия по обучению плаванию школьников.

От купального сезона перешли к осенне-зимнему и обеспечению безопасности людей на льду. Работа по данному направлению спланирована и находится на особом контроле в Главном управлении. «Есть отработанный комплекс профилактических мер, которые проводятся ежегодно и уже доказали свою эффективность. Кроме того, есть успешный опыт и практики в муниципалитетах, которые можно брать на вооружение и распространять на других территориях», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Еще один вопрос КЧС – меры по недопущению детской гибели на пожарах. В 2024 году из-за огня погиб один ребенок, ещё 12 были травмированы. Причинами пожаров в большинстве случаев стали замыкания электропроводки. Отмечено, что в настоящее время профилактика гибели несовершеннолетних на пожарах является одним из основных приоритетов деятельности органов государственного пожарного надзора. Календарь мероприятий по предупреждению гибели и травматизма детей на пожарах утвержден не только на 2025, но и на 2026 год. Активно ведется работа по установке дымовых пожарных извещателей в домах, где проживают многодетные семьи. В школах в сентябре прошли тематические занятия. А летом в трех лагерях была организована смена «Юный пожарный», на которой дети досконально изучили технику безопасности.

Кроме того, на заседании обсудили подготовку к отопительному сезону, которую проводят ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и органы контроля над жилищно-коммунальных хозяйством Липецкой области, а также работы по предупреждению аварий на гидротехнических сооружениях ООО «Овощи Черноземья».