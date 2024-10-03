Стоматологическая Ассоциация России отметила работу липецких стоматологов по раннему выявлению онкологических заболеваний полости рта. Наш регион вошёл в тройку, где работа по онкоскринингу ведётся активнее всего. Выявить заболевания на ранних стадиях помогает АФС – аутофлуоресцентная стоматоскопия. Это один из передовых методов исследования полости рта на изменения в тканях.

Стоматоскоп – это прибор, который позволяет с помощью флуоресцентного подсвечивания слизистой оболочки полости рта выявить аномалии, связанные с воспалительными процессми или онкологическими заболеваниями. Стоматолог во время процедуры использует специальные очки для осмотра всей полости рта, а пациенту надевают защитные очки. Обследование проводится бесконтактно, оно безболезненно, не требует применения дополнительных реактивов и красителей, продолжительность осмотра составляет 2-3 минуты.

В зависимости от цвета свечения врач определяет участки аномального свечения и их природу, ставит предварительный диагноз и составляет индивидуальный план обследования и лечения. Нормальная слизистая полости рта имеет зеленое свечение. Изменение свечения – повод обратиться к узким специалистам. За 8 месяцев 2024 года с применением аппарата АФС в Липецкой области осмотрено более 36 тысяч взрослых пациентов.