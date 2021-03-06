Липецкое региональное управление капитального строительства приняло решение о прекращении сотрудничества в одностороннем порядке с подрядчиком “Строительно-монтажное управление №1” из Мордовии. Эта фирма собиралась строить футбольный манеж в спорткомплексе “Катящиеся камни”, расположенном в районе Молодежного парка в Липецке.

Как сообщает LipetskMedia, причиной отказа стали нарушения условий контракта, заключенного 1 сентября 2020 года. Конкретнее – срыв сроков выполнения работ.

В ближайшие месяцы будут проведены закупочные процедуры на определение новой строительной организации для реализации проекта.

На возведение стадиона из федерального бюджета выделено 460 миллионов рублей, из регионального — 280 миллионов. По плану строительство должно завершиться 1 ноября 2022 года.

Проектом предусмотрено, что основной блок будет представлять собой футбольное поле с параметрами 99 на 63 метра. Трибуны рассчитаны почти на 500 зрителей. Также планировалось возведение административного здания, в котором разместились бы раздевалки, помещение для медперсонала и допинг-контроля.

Напомним, что строить многофункциональный спортивный комплекс “Катящиеся камни” начали еще в 2013 году. Там должны были появиться ледовая арена на 5,5 тысяч зрителей, 50-метровый плавательный бассейн с трибунами на тысячу зрителей, многофункциональный зал для игровых видов спорта, зал единоборств, аквапарк, подземная автостоянка и большая уличная парковка.

Но из-за различных проблем объект до сих пор не достроен. Кроме того, было решено оптимизировать затраты и перепрофилировать его – возвести футбольный манеж и отказаться от возведения дорогостоящей ледовой арены (сообщалось о возможности строительства вместо нее тренировочной ледовой арены).