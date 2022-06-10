По сообщениям синоптиков, в ближайшие часы с сохранением в течение ночи и дня 11 июня ожидается гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели просят жителей и гостей областного центра быть внимательными и осторожными. При грозе и сильном ветре нельзя стоять и оставлять машины под линиями электропередач, рекламными щитами, вывесками и иными плохо закреплёнными конструкциями. При усилении ветра необходимо укрыться в подземном переходе или зайти в подъезд. Нельзя прятаться от ветра около стен домов, это может быть опасным из-за риска падения шифера и других кровельных материалов. Во время грозы также лучше отключить электрические приборы.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо сообщить об этом на телефон системы 112.