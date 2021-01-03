ИЗ РАЗРЯДА ДЕФИЦИТА

«Здесь перекличка за коврами?» — вопрошает персонаж одного из советских кинофильмов главных героев. Нынешнему поколению эта фраза ни о чем не скажет. Зато те, кто жил в эпоху развитого социализма, хорошо понимают, о чем идет речь. В 70-е, 80-е и даже 90-е годы прошлого столетия многие предметы быта были дефицитными товарами, в том числе и ковры.

У советских людей ковер считался предметом роскоши и, можно сказать, символизировал достаток семьи. Купить его в магазине было не так-то просто, часто приходилось «доставать», отстаивая порой многочасовые очереди, делая перекличку через определенное время, чтобы узнать: никто не ушел со своего «поста» и не прибавился ли лишний человек?

… И КОВЕР В ПРИДАНОЕ

Небольшие привилегии были у молодоженов. По справке (она называлась «Приглашение») из загса о том, что молодые люди подали заявление и собираются узаконить свои отношения, они могли купить перед свадьбой в магазине кое-что из дефицитных товаров, в том числе и ковер.

Нина БРЕДИХИНА, возглавлявшая Добринский загс с 1985 по июль 2020 года, вот что рассказывает о тех временах:

Нина БРЕДИХИНА.

— Начиная с 80-х и до середины 90-х годов все пары, подавшие заявление на заключение брака, получали от нас такую справку-приглашение. В нее обязательно записывали фамилии, имена и отчества будущих молодоженов и дату, на которую намечена регистрация. По этому талону они могли купить в магазине золотые кольца (во время подорожания, насколько я знаю, их продавали по справке со скидкой), а также предметы мебели (стенку, шифоньер, спальный гарнитур), постельное белье, обувь, по ящику вина и водки для праздничного застолья и т.д. Был в этом перечне «приданого» для молодых и ковер. В сложное перестроечное время сплошного дефицита такие талоны на «спецобслуживание» были хорошим подспорьем для будущих супругов.

Хочу отметить, что все справки регистрировались в специальном журнале, подлежали строгому учету и получить их просто так никто не мог. Нас проверяло областное управление, сверяя, соответствует ли количество поданных заявлений числу выданных справок. Кстати, если оба супруга вступали в брак во второй раз, — такое приглашение им не полагалось.

Наверное, были случаи, когда, ради вожделенного талона на отоваривание в спецмагазине, сговорившись, какая-нибудь пара подавала фиктивное заявление на вступление в брак. Но массовыми их назвать нельзя. Обычно процентов 15 подавших заявление пар на регистрацию не являются. Мало ли у кого какая причина передумать? Говорят, в городах такие случаи махинации с приглашениями встречались нередко, но сельские жители не были настолько меркантильны.

В 90-е годы прошлого столетия ковер считался очень дорогим подарком. Не случайно им награждали победителей районного конкурса доярок.

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК

В советское время было большой удачей получить ковер в подарок.

В редакционном архиве сохранилось фото 90-х годов с конкурса мастеров машинного доения. На снимке запечатлен момент награждения победителей. В качестве ценных призов — те же ковры.

О том, как выбирали подарки для лучших животноводов района, нам рассказала Валентина СЕРЕДИНА — бывший главный специалист-эксперт районного отдела сельского хозяйства.

Валентина СЕРЕДИНА.

— В девяностые я была бригадиром животноводства в совхозе «Добринском», на базе которого постоянно проводились конкурсы мастеров машинного доения и осеменаторов.

Принимать гостей было очень ответственно. Нужно было создать все условия для участников (ветврачей, зоотехников, доярок, осеменаторов) из 24-х хозяйств района, чтобы для них это мероприятие стало настоящим праздником. Так и было на самом деле. Позже, перейдя на работу в районный отдел сельского хозяйства, уже сама стала организовывать такие конкурсы.

Подарки не только для победителей, но и всех участников готовила районная администрация и, надо сказать, на это дело руководство никогда не скупилось. Чуть позже по примеру областных коллег, помимо призов от района, каждое хозяйство также стало вручать подарки своим представителям. А потом привлекли еще и инвесторов.

Ковер в свое время считался очень хорошим подарком. Как видно по фотографии, люди с радостью принимали его. Причем сами ковры для призеров отличались по размеру в соответствии с занятым ими местом: самый большой — победителю.

«ТАКОЙ ТОВАР НЕ ЗАЛЕЖИВАЛСЯ»

В феврале 1986 года в Добринке открылся новый магазин «Ковры» (он располагался на месте нынешнего салона-парикмахерской «Локон»). Просуществовала эта торговая точка до 1988 года, после этого ее объединили с «Игрушками».

О том, насколько популярен был магазин у жителей района, говорят следующие цифры, которые сохранились в отчетности райпо. Уже в феврале 86-го магазин принес выручку в сумме 15 тысяч рублей, в марте — 42 тысячи, в апреле — 55… За год же при плане 354 тысячи рублей магазин «Ковры» наторговал на 382,4 тысячи. Для сравнения: магазин «Мебель» за тот же период получил выручку в сумме 710 тысяч рублей, «Хозяйственные товары» — 797. Но ведь там и ассортимент был намного больше.

Юлия ПОДЗОРОВА, проработавшая в торговле Добринского райпо 50 лет, заведовала магазином «Ковры» со дня его открытия.

Юлия ПОДЗОРОВА.

— Мы работали вдвоем с продавцом Мариной Першиной. Зарплату, которая также зависела и от выручки, получали по тем временам очень хорошую: 150 рублей. А все благодаря тому, что торговали ходовым товаром. Ковры ведь в те годы пользовались большим спросом и на прилавке не залеживались, хотя ассортимент обновляли дважды в месяц. Помню, даже работали на заказ: записывали, кому какой размер нужен и привозили. А потом еще звонили добринцам, чтобы приходили за покупкой.

У меня самой дома сейчас два ковра, которые, несмотря на время, прекрасно сохранились. Один висит на стене, другой постелила на пол. Что бы ни говорили про моду, теплые и красивые, они создают дома особый уют. Отказываться от таких удобных вещей не собираюсь. Тем более, что уход за ковром весьма простой: почистил от пыли пылесосом или зимой выбил на снегу — и он опять как новенький.

СО СТЕНЫ — НА ПОЛ

Словом, в советские годы ковер считался предметом гордости семьи, украшая собой зал или гостиную. Кстати, кто-то даже экономил на обоях, оставляя во время ремонта старые под ковром — все равно не видно. А кто-то прикрывал с его помощью «некрасивости» на стене.

Шли годы. И в начале 2000-х ковры стали считать признаком мещанства, называя их «пылесборниками». Их снимали с почетного места на стене и стелили на пол, а то и вовсе убирали из дома. Правда, и сегодня большинство представителей старшего поколения не изменяют своим вкусам и не спешат расставаться с коврами. Молодежь же стремится к минимализму в интерьере.

Справедливости ради следует сказать, что, судя по публикациям из интернета, мода на хорошие ковры (а изготовленные в советское время отличались высоким качеством) снова возвращается. Правда, на стену их еще не вешают, а вот полы застилают. Так что не спешите расставаться с раритетными вещами. Вполне возможно, что в ближайшем будущем они снова будут на пике популярности.

Ольга ФРОЛОВА.

Фото из архивов «ДВ» и Юлии Подзоровой.