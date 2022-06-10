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Одним из направлений прокурорского надзора в экологической сфере является соблюдение уполномоченными органами государственной власти и местного самоуправления требований законодательства в части обеспечения на вверенных территориях благоприятной среды обитания, обнаружения и принятия мер по ликвидации отходов, стихийных свалок бытового и прозводственного мусора, предотвращения загрязнения почв.

Работниками прокуратуры Усманского района по результатам проверки было выявлено бездействие администрации сельского поселения Дрязгинский сельсовет на местном кладбище.

Прокурор района безотлагательно обратился с исковым заявлением в суд об обязании исполнительного органа местного самоуправления в кратчайшие сроки навести порядок и ликвидировать образовавшуюся мусорную свалку в преддверии религиозного праздника Святой Троицы.