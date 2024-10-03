Продолжается регистрация на конкурс «Наставничество» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявить о себе и своей практике наставничества могут жители Липецкой области в возрасте от 18 лет. Регистрация открыта до 25 октября на сайте.

Участникам предлагается два направления: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». Можно зарегистрироваться сразу в обоих направлениях, но выбрать только одну номинацию: наставничество на производстве, в сфере образования, в социальной сфере и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе.

До 27 октября зарегистрированные участники пройдут дистанционный отборочный этап и подтверждение своих профессиональных компетенций с помощью рекомендации кадровой службы или письма-резюме. Также участникам необходимо создать видео-визитку с представлением себя и своих достижений. В направлении «Наставник года» предусмотрено дополнительное задание – дистанционная оценка уровня компетенций.

Победители представят свои регионы в финале конкурса. Заключительный очный этап пройдет в декабре в формате «Фестиваля наставников». В настоящий момент от Липецкой области на участие в конкурсе поступило 164 заявки. А в целом количество регистраций из всех регионов России превысило 15 000. Конкурс проводят Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральное агентство по делам молодежи.

«Наставничество – важный элемент профессионального становления начинающих специалистов и корпоративной дисциплины в любой компании и сфере деятельности. Наставники делятся опытом и мастерством, взращивают себе помощников и сподвижников, а не конкурентов. Кто это понимает – тот формирует сильную команду, способную на большие дела», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.