Юная спортсменка получила тяжелую травму в результате автомобильной аварии. Ее и брата с более легкой травмой – сотрясением головного мозга сразу после ДТП доставили в Лебедянскую ЦРБ. Районные врачи остановили кровотечение девочке и провели обезболивающую терапию. После чего ребенка на вертолете доставили в Областную детскую больницу в Липецк. Пока велась подготовка к восстановлению поврежденных тканей, сосудистые хирурги поддерживали кровоснабжение конечности. Из-за многочисленных повреждений рука питалась только за счет мелких артерий.

Утром следующего дня началась операция по спасению руки. В буквальном смысле были раздроблены все кости локтевого сустава, мышцы, срединный нерв. Операция длилась около шести часов. Вначале травматологи Областной детской больницы Пашинцев А.А., Иванов И.С., Алексеев Д.Э. восстановили поврежденные кости, наложили стержневой аппарат внешней фиксации, выполнили шов срединного нерва. Далее сосудистые хирурги под контролем специальной оптики восстановили поврежденные магистральные сосуды. После операции ребенка определили в отделение интенсивной терапии под контроль врачей-реаниматологов. В последующем девочку доставили в институт Рошаля, где врачи провели несколько этапов пластики дефекта и реабилитационные мероприятия. Сейчас она идет на поправку.

«Липецкие врачи продемонстрировали высокий уровень профессионализма и умение работать в команде. С такими медиками липчане могут быть спокойны за свое здоровье и здоровье своих близких. Они не подведут. Безусловно, в случае с девочкой, попавшей в аварию, благополучный исход – это заслуга и оснащения больниц, возможностей для транспортировки, реабилитации. Липецкая медицина будет совершенствоваться и дальше, чтобы она соответствовала всем современным стандартам», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.