Светлее стало на двух улицах микрорайона Матырский в Липецке – Черешневой и Радужной. Там установили новые опоры освещения и светодиодные лампы. Возле местного Дома культуры обновили дорожное покрытие: новый асфальт уложили на парковке, примыкающих съездах и на въезде в частный сектор.

Средства в размере 180 млн рублей на точечное благоустройство липецких округов выделены по распоряжению губернатора Липецкой области. Их направили на решение 152 наказов жителей. 60% уже исполнено. На финише – все дорожные работы, в октябре планируется завершить работы по благоустройству, также идёт закупка нового оборудования для уличных сетей, сообщают в городской мэрии.

«По пять миллионов рублей из областной казны получили каждый из 36 округов Липецка. На что потратить эти средства, решали сами жители вместе со своими депутатами. Где-то нужна была опиловка деревьев, где-то — новые скамейки или ремонт спортплощадки. Область помогла с точечным благоустройством, проекты которого не вошли ни в региональные, ни в муниципальные программы», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.