Липецкие предприятия, участвующие в национальном проекте «Производительность труда», смогут посоревноваться в конкурсном треке «Фабрика процессов» в рамках первого Кубка по рационализации и производительности. В рамках национального проекта «Производительность труда» он пройдет в Екатеринбурге 25-29 октября на площадке «Екатеринбург-Экспо». Для участия необходимо подать заявку на сайте https://kubok2021.worldskills.ru.

Организовали кубок Минэкономразвития РФ, Ворлдскиллс, а также Федеральный центр компетенций.

«Чтобы движение получило силу и смысл, его нужно поставить на системную основу. Речь идёт о методической работе, передаче опыта и поддержке этого движения на уровне руководителей компаний», – отметил первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

«Фабрика процессов» на Кубке рационализаторов представляет собой соревновательную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе будут применять накопленные знания инструментов бережливого производства. Специалисты предприятий, работая в команде, покажут свои навыки оптимизации производственных процессов, нахождения и устранения «узких» мест. На соревнованиях будет имитироваться процесс сборки пульта управления регулятора давления газа, в котором задействованы пять операторов, один логист и один менеджер по улучшениям. Задача участников «Фабрики процессов» – за четыре часа выстроить эффективный процесс с применением инструментов бережливого производства, обеспечив выпуск 10 изделий требуемого качества в течение 20 минут с максимальной прибылью и минимальной себестоимостью.

График отборочных этапов по регионам будет составлен после проверки заявок на участие в кубке. Затем будет сформирован рейтинг команд. По итогам проведения Кубка создадут сообщество сильнейших мастеров-рационализаторов, которые станут драйверами повышения производительности на российских предприятиях. В целом кубок объединит более 200 участников и экспертов. Кейсы для кубка разработаны на основе производственных задач экспертами «Росатома», «Роскосмоса» и ФЦК. Подробная инструкция, как подать заявку на кубок здесь.