Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов блестяще выступил на XV Международном фестивале «Созвездие мастеров», который проводит Российская академия музыки им. Гнесиных.

Оркестр Липецкой филармонии под управлением Алексея Моргунова не в первый раз становится участником этого престижного музыкального мероприятия, ему была предоставлена честь играть на торжественном закрытии фестиваля. В этом году, 27 февраля, с оркестром выступили заслуженный артист РФ Александр Тростянский (скрипка), лауреаты международных конкурсов Екатерина Мочалова (домра) и Олег Пискунов (балалайка) , заслуженная артистка РФ композитор Татьяна Сергеева (фортепиано) и победительница телевизионного конкурса «Синяя птица» Анастасия Тюрина (балалайка).

— Слушатели, среди которых такие музыкальные авторитеты, как композиторы Александр Чайковский и Михаил Броннер, дирижёр Владимир Федосеев, профессура академии музыки, были в восторге от нашего выступления, — рассказал главный дирижёр Липецкого государственного оркестра народных инструментов Алексей Моргунов. — Все отметили рост мастерства оркестра и очень высокий уровень исполнения произведений.