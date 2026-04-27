Липецкий Росреестр информирует об удобных онлайн-сервисах для операций с земельными участками

Управление Росреестра по Липецкой области информирует жителей региона об удобстве использования единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных». Портал объединяет все данные о земле и недвижимости, кадастровых границах на территории РФ.

Представители бизнеса могут воспользоваться несколькими сервисами. Сервис «Согласование в стройке» предназначен для оптимизации действий застройщиков и федеральных органов исполнительной власти – от получения градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство. Сервис «Места для малого бизнеса» упрощает процесс предоставления разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и разрешений на размещение объектов на них без предоставления земельных участков и установления сервитутов. Сервис «Аналитика рынка недвижимости» – это помощник в ценовых тенденциях, предоставляющий обобщенные данные о сделках.

Сервис «Земля для фермера» предназначен для поиска и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и территорий для реализации проектов в сельскохозяйственной отрасли. Сервис «Земля для туризма» предназначен для предоставления под туристические проекты земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Частным лицам будет полезен сервис «ИЖС», который поможет с подготовкой схематического изображения садового дома или индивидуального жилого дома для последующей подачи уведомления о начале или окончании строительства или реконструкции в уполномоченный орган. Сервис «Мои объекты недвижимости» предоставит подробную информацию о принадлежащих пользователю объектах недвижимости.

Сервис «Земля просто» предназначен для предоставления участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Обеспечивает поиск и формирование свободных земельных участков, а также подготовку пакета документов, необходимых для подачи заявления по предоставлению земельного участка на портале Госуслуг. Сервис «Земля для стройки» создан для предоставления для строительства участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам и юридическим лицам. Сервис «Градостроительная проработка онлайн» предназначен для получения сводной информации о наличии в границах интересующего земельного участка и объектов капитального строительства, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, иных зон и территорий.

Органам власти полезны будут такие сервисы как «Визуализация пространственных данных». Он позволит загрузить пространственные данные, отобразить на карте информацию о границах и расположении объектов; выполнить предварительную проверку пространственных данных для последующего внесения сведений об объектах в Единый государственный реестр недвижимости; провести предварительную проверку пространственных данных для принятия уполномоченными органами решения об утверждении границ объектов. Сервис «Комплексное развитие территории» предназначен для подбора территории для комплексного развития и получения исходных данных, используемых для подготовки концепции развития территории. Сервис «Комплексные кадастровые работы» используется для массового выявления не внесённых в ЕГРН объектов недвижимости на основе результатов работы нейросетей и алгоритмов пространственного анализа. Сервис «Инструменты ГКО» предназначен для отображения сведений о кадастровой стоимости объектов или справочного расчета кадастровой стоимости объекта недвижимости на основе изменения ценообразующих факторов.

«Электронные сервисы намного упрощают жизнь липчан. Сейчас и Росреестр готов предложить массу удобных сервисов как для бизнеса, административных служб, так и для обычных граждан. Можно в удобное для себя время зайти на сайт или в приложение и получить всю необходимую информацию», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.