Отделение СФР по Липецкой области досрочно перечислит детские пособия и пенсии в связи с майскими праздниками

График выплаты пенсий за май и детских пособий за апрель 2026 года изменен в связи с майскими праздниками и дополнительными выходными. Отделение СФР по Липецкой области перечислит средства липчанам досрочно. Изменения касаются жителей региона, которые получают выплаты на карты или счета в банках.

29 апреля Отделение Социального фонда по Липецкой области произведет следующие выплаты семьям с детьми за апрель: единое пособие; выплаты на первого ребенка до 3 лет; ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет; ежемесячные пособия на детей до 3 лет военнослужащих по призыву и другие меры социальной поддержки. 5 мая поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 8 мая будет произведена выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Пенсии за май будут перечислены в следующие даты: 28 апреля — тем, кто получает пенсию 4 числа; 8 мая — тем, кто получает пенсию 11 числа. Далее доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты регионального Отделения Соцфонда, они также будут досрочно перечислены на счет.

Пенсионерам и семьям с детьми, получающим выплаты в почтовых отделениях, средства начнут выплачивать, начиная со 2 мая, в соответствии с графиком, утвержденным региональным отделением Почты России. Уточнить информацию о доставке можно в отделениях Почты России. Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии СФР: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

«Социальные пособия и пенсии для многих жителей Липецкой области являются основным доходом, поэтому важно вовремя извещать людей об изменении в графиках выплат», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.