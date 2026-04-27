Мелочь обрела вес

С 6 по 18 апреля в Липецкой области проходила Всероссийская акция «Монетная неделя». Она проводится при поддержке Банка России на регулярной основе в продолжение работы по повышению финансовой грамотности населения.

Основная цель акции — вернуть в оборот мелочь, которая годами лежит без дела в кошельках и копилках людей, и тем самым сократить издержки на выпуск новых монет. Хотя люди все чаще платят картами и онлайн, монеты по-прежнему нужны. Они используются при расчетах за покупки и услуги, для размена, а также для выдачи наличных денег, к примеру, пенсий и пособий.

В Добринском округе к акции присоединились не только работники бюджетных учреждений, но и обычные жители, в том числе пенсионеры и дети, у которых в копилках собралось немало монет.

Работники управления финансов вручную пересчитали собранные монеты и передали представителю Липецкого отделения Банка России, получив взамен банкноты.

— Мероприятия по обмену мелочи на бумажные купюры проводятся дважды в год весной и осенью, — говорит начальник управления финансов администрации Добринского округа Оксана Быкова. — В этот раз акция была особенно массовой. Мы благодарим работников бюджетных учреждений и всех жителей округа, принявших активное участие в ней. Вместе мы вернули в обращение почти 42 тысячи монет! В денежном выражении это — 134113 руб. 32 коп.

Главы Дубовского и Нижнематренского теротделов Денис Пригородов и Сергей Бирюков привезли собранные населением монеты.

Самыми активными участниками акции в Добринском округе были работники образования, культуры, администрации округа, управления финансов и все территориальные отделы. А безусловными рекордсменами стали работники системы образования, собравшие 15154 монеты на сумму 53745 рублей.

Учреждения, показавшие лучшие результаты, будут отмечены поощрительными наградами от отделения Липецк-Банка России. Победители пока не определены, но уже известно, что добринцы значатся в числе наиболее активных участников монетной недели.

Следующая такая акция состоится осенью этого года. Так что собирайте монеты!

Фото управления финансов администрации Добринского округа.