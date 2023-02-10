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За прошедшие сутки на дорогах области не было зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2683 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 82.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2400 случаев превышения скорости.

Также было зафиксировано 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.