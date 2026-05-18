Наш земляк занесён на Доску почёта области

Сергей Алексеевич Климентов без малого три десятка лет прожил на добринской земле.

В 1999 году вместе с семьей он переехал в наш район и стал работать ветеринарным врачом на Добринской ветстанции. Спустя четыре года его назначили начальником ОГБУ «Добринская СББЖ», а спустя год он стал главным госветинспектором трех районов: Добринского, Усманского, Грязинского.

Распоряжением правительства Липецкой области от 24.02.2026 года №17-рн за безупречную и эффективную гражданскую службу и по результатам работы за 2025 год ведущий консультант отдела контроля за исполнением и надзорных полномочий управления ветеринарии Липецкой области Климентов Сергей Алексеевич занесен на Доску почета государственных гражданских служащих правительства Липецкой области и исполнительных органов Липецкой области.

Свидетельство о награде С.А. Климентов получил из рук губернатора И.Г. Артамонова.

Поздравляем Сергея Алексеевича с заслуженной наградой!