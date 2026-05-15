С рязанским “серебром”

Ветераны добринского «Альтаира» завоевали серебряные медали международного турнира по мини-футболу «Кубок губернатора Рязанской области», посвященного 81-й годовщине Великой Победы.

Участие в турнире, кроме «Альтаира», приняли команды из Абхазии, Республики Беларусь, Сербии, Владимирской, Рязанской, Ульяновской областей. Их разбили на две группы. Добринцы первый матч проводили с ульяновской «Волгой», соперником, который до этого трижды подряд выигрывал эти соревнования. В рядах волжан выступают такие известные мастера кожаного мяча как Константин Головской («Спартак» — Москва, «Ахмат» — Грозный, «Левски» — София), Руслан Аджинджал («Балтика» — Калининград, «Уралан» — Элиста, «Крылья Советов» — Самара), Алексей Ионов («Зенит» — Санкт-Петербург, «Динамо» — Москва, ЦСКА, «Анжи» — Махачкала, «Кубань», «Краснодар»). Матч открытия завершился сенсационно, победой скромной добринской команды со счетом 2:0. В наших рядах дважды отличился Андрей Мамаев. Второй поединок «Альтаир» проиграл хозяевам (0:1) турнира, третья встреча принесла добринцам заслуженную викторию над крепким коллективом из Абхазии 3:1. В полуфинале наши земляки одолели ветеранов из Сербии 3:2 и получили право бороться за главный приз. К сожалению, на большее у «Альтаира» не хватило ни сил, ни везения. В упорной борьбе добринцы уступили со счетом 0:2.

На церемонии закрытия турнира, помимо вручения памятных медалей, все призы в игровых амплуа достались игрокам «Альтаира». Лучшим вратарем соревнований был признан Александр Лапин, лучшим игроком — Михаил Сухарев, приз лучшего бомбардира вручили Андрею Мамаеву.

Играющий тренер «Альтаира» Александр Требунских отметил помощь главы Добринского муниципального округа Александра Пасынкова в организации поездки в Рязань. Также финансовую поддержку нашим футболистам оказали индивидуальные предприниматели.