Наставники из Липецка станут участниками нового проекта Общества «Знание»

Педагоги и советники директоров по воспитанию из Липецкой области станут участниками всероссийского проекта «Знание.Наставники», который запускает Российское общество «Знание». Инициатива направлена на поддержку педагогов, занимающихся воспитанием подрастающего поколения, и создание единой системы оценки их работы.

Проект реализуется совместно с Министерством просвещения РФ, Росдетцентром и «Движением Первых». Его главная цель — не только выявить лучшие практики наставничества, но и повысить престиж этой важной миссии в школах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО).

«Мы живем в цифровую эпоху, когда любую информацию можно узнать по щелчку мыши. Но даже самые совершенные программы не способны заменить живую передачу опыта — только человек может передать другому истинные ценности и навыки, стать настоящим наставником, — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. — Чтобы поддержать таких людей, мы запускаем проект, который даст им возможность заявить о себе и поделиться опытом, но главное — получить доступ к современным инструментам, новым возможностям для профессионального роста и премии за достижения».

К конкурсу приглашаются руководители образовательных организаций и их заместители, педагогические работники, а также советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Прием заявок продлится до 30 июня 2026 года на официальном сайте проекта.

Лучшие наставники со всей страны получат денежные премии. Кроме того, 200 финалистов, показавших наивысшие результаты, примут участие в очной образовательной программе в Центре знаний «Машук», где смогут перенять опыт коллег и усовершенствовать свои методики.

«Липецкая область по праву гордится своими традициями наставничества. Мы одни из первых в стране начали внедрять комплексный подход к этому институту: от подготовки госслужащих до работы с молодежью. Уверен, участие наших педагогов в проекте “Знание.Наставники” позволит не только достойно представить регион на федеральном уровне, но и перенять лучшие практики коллег. Наша задача — чтобы каждый талантливый наставник в Липецкой области получил признание и поддержку», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.