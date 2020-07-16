Объявления в газете «Добринские вести» | №29 от 16.07.2020

ПРОДАЮТСЯ

ДОМ в Добринке. Тел. 8-960-159-38-08.

Тел. 8-960-159-38-08. ДОМ в Добринке, ул. Интернациональная, 37. Тел. 8-920-507-04-21.

ул. Интернациональная, 37. Тел. 8-920-507-04-21. ДОМ в с. Новопетровка, ул. Садовая, 24. Участок 11 соток, газ, вода. Цена – 650 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-903-867-76-40 (Алексей).

ул. Садовая, 24. Участок 11 соток, газ, вода. Цена – 650 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-903-867-76-40 (Алексей). КВАРТИРА 2-комнатная в центре. Подвал, гараж. Тел. 8-904-682-53-57.

2-комнатная в центре. Подвал, гараж. Тел. 8-904-682-53-57. ЗИЛ-555 с бычковским двигателем. В хорошем состоянии. Резина новая. 150 тыс.руб. Тел. 2-27-99, 8-977-656-78-06.

В хорошем состоянии. Резина новая. 150 тыс.руб. Тел. 2-27-99, 8-977-656-78-06. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, 4 шт. (дл. 4,45 м, ш. 1,20 м). Самовывоз (п. Добринка). Цена договорная. Тел. 8-991-342-93-11.

Самовывоз (п. Добринка). Цена договорная. Тел. 8-991-342-93-11. ПОРОСЯТА на откорм, венгерская мангалица и кармал. 2 т.р. Тел. 8-920-511-09-91.

венгерская мангалица и кармал. 2 т.р. Тел. 8-920-511-09-91. ИНДЮШАТА. Тел. 8-903-862-61-05.

Тел. 8-903-862-61-05. БУРАК, ЧЕСНОК, МОРКОВЬ. Тел. 8-920-242-34-99.

ВОРОТА (дешево). Тел. 8-930-160-49-09

Пластиковые окна, двери. Уличные откосы и энергосберегающий стеклопакет в подарок. Натяжные потолки. Быстро, качественно, недорого. Замер, доставка — бесплатно.

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Пластиковые окна от Воронежского оконного завода с гарантией 7 лет.

Большой опыт работы. Тел. 8-906-684-04-58.

Кондиционеры. Продажа, монтаж, гарантия.

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Курочки-несушки. Птица привита, оперена. Доставка бесплатная.

Тел. 8-961-313-04-69.

ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» реализует сено костра, клевера и люцерны урожая 2020 года в неограниченном количестве по цене 1500 руб. за 1 рулон. Вес рулона 330-350 кг.

Тел. 8 (47466) 97-121.

Продаются дрова колотые. Тел. 8-902-726-07-44.

Продаем сено в рулонах. Принимаем заказы на солому.

Тел. 8-903-867-55-61, 8-920-522-27-32.

М/черепица, профлист, сайдинг, евроштакетник, труба профильная (40х20, 60х40, 40х40) в наличии. Тел. 8-906-684-04-58.

Компания «ТМК». ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ от производителя по низким ценам. Тел. 8-930-160-49-09. п.Добринка,

ул. Октябрьская, д.32.

УСЛУГИ

Привезу телят с племзавода (возраст — от 2-х недель и старше). Сухое импортное молоко. Тел. 8-915-675-03-88.

Водопровод, канализация, прокол под дорогой, колодцы. Тел. 8-903-865-47-90.

Привезу песок, щебень, землю, глину. Доставка быстро.

Тел. 8-904-691-57-47.

РЕМОНТ на дому ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (гарантия), п. Добринка. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.

Ремонт холодильников, стиральных машин.

Тел. 8-929-017-43-42.

Ремонт стиральных машин, холодильников.

Тел. 8-980-552-04-01.

КУПЛЮ

Куплю коров, лошадей, быков любого возраста, а также вынужденный забой. Дорого. Тел. 8-910-742-29-97, 8-980-261-64-88.

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.

Скупаю овец и коз. Тел. 8-909-233-27-27, 8-902-733-25-25, 8-920-474-99-08.

ЗАКУПАЕМ МЯСО у населения: говядину, свинину, коров, свиноматок. Тел. 8-905-684-79-00.

РАБОТА

Требуются ОХРАННИКИ для работы в г. Москве. Вахтовый метод 14/14, 28/14, есть возможность подработок. Зарплата без задержек. 1400-2000 руб./сутки. Тел. 8-968-472-20-15.

Требуются охранники на работу в Москву. Вахта от 15 дней. Зарплата от 1300 до 2000 руб./сутки. Проживание бесплатно. Тел. 8-903-699-29-33.

Требуются рабочие на сбор яблок. Проезд, питание, проживание – бесплатно. З/п от 20-25 т.р. Тел. 8-950-779-00-38, 8-905-650-43-87.

Требуется водитель кат. «С», «Е» с опытом работы на межгороде.

З/п сдельная. Тел. 8-980-354-40-45.

В ООО «Восход» требуются:

Кладовщик (отделение с. Н. Матренка) Требования к кандидату: (среднее) образование, опыт работы.

Заведующие током (отделение

с. Н. Матренка, с. Новочеркутино)

Требования к кандидату: опыт работы, знание складского учета и хранения товарно–материальных ценностей.

Тел. для информации: 8 (47462) 3-93-11 (доб. 108,134), 8-920-533-95-44

Администрация Добринского муниципального района объявляет о вакансии главного специалиста-эксперта отдела сельского хозяйства.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование по специальности «Зоотехник», опыт работы в отрасли животноводства не менее 5 лет.

Требования к профессиональным знаниям: знание норм делового общения, основ делопроизводства, порядка работы со служебной информацией.

Требования к профессиональным навыкам: опыт работы на персональном компьютере и знание офисных программ, работа в текстовом редакторе, работа с электронными таблицами.

Контактный телефон: 2-13-67.

АБИТУРИЕНТУ

Продолжается набор на обучение профессиям СПО для выпускников 9-х классов:

тракторист-машинист с/х производства,

хозяйка(ин) усадьбы (квалификация: повар, плодоовощевод, учетчик).

Телефон для справок: 2-19-69.

Продолжается набор на платные образовательные услуги:

водитель автомобиля категории «В»,

водитель погрузчика,

машинист экскаватора одноковшового.

Телефон для справок: 8-920-503-87-06.