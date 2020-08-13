Объявления в газете «Добринские вести» | №33 от 13.08.2020

ПРОДАЮТСЯ

ДОМ в п. Добринка, ул. Школьная, 8. Срочно. Тел. 8-906-593-61-41.

ул. Школьная, 8. Срочно. Тел. 8-906-593-61-41. КВАРТИРА 3-комнатная, 94 кв. м в п. Петровский. Тел. 8-999-879-80-27.

94 кв. м в п. Петровский. Тел. 8-999-879-80-27. КВАРТИРА 3-комнатная в центре. Тел. 8-920-522-27-14.

Тел. 8-920-522-27-14. Комната по адресу: ул. Ленинская, в 2-этажн. панельном доме. 450 т.р. Торг. Тел. 8-920-512-40-97.

по адресу: ул. Ленинская, в 2-этажн. панельном доме. 450 т.р. Торг. Тел. 8-920-512-40-97. Участок 7 сот., ул. М. Горького (центр), 250 т.р., торг. Тел. 8-920-512-40-97.

250 т.р., торг. Тел. 8-920-512-40-97. АВТОМОБИЛЬ Грейт Уолл СС6460D универсал. Тел. 8-906-595-80-40.

Тел. 8-906-595-80-40. Корова первым отелом, д. Федоровка. Тел. 8-920-536-92-23.

д. Федоровка. Тел. 8-920-536-92-23. КОЗЫ дойные, ГУСИ. Тел. 8-920-509-62-97.

Тел. 8-920-509-62-97. Кровать 1,5 сп., ш. — 90 см. Новая (недорого). Тел. 8-900-595-04-55.

— 90 см. Новая (недорого). Тел. 8-900-595-04-55. ДРОВА дубовые, колотые. Тел. 8-915-678-33-73.

Тел. 8-915-678-33-73. УГОЛЬ, 350 руб./мешок (стандартный). Самовывоз. Тел. 8-904-297-64-99.

Компания «ТМК». ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ от производителя по низким ценам. Тел. 8-930-160-49-09. п.Добринка, ул. Октябрьская, д.32.

ВОРОТА (дешево). Тел. 8-920-500-09-17

Курочки-несушки. Птица привита, оперена. Доставка бесплатная. Тел. 8-961-313-04-69.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников и стиральных машин. Быстро. Качественно. Добринка. С гарантией. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Тел. 8-909-231-65-66.

Ремонт холодильников, стиральных машин. Тел. 8-929-017-43-42.

Ремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия! Тел. 8-961-604-55-04.

Водопровод, канализация, прокол под дорогой, колодцы. Тел. 8-903-865-47-90.

Привезу телят (возраст от 2-х недель до 2-х месяцев). Есть ЗЦМ. Доставка бесплатно.

Тел. 8-910-851-76-28.

Оказываем ритуальные услуги: купание, одевание покойника, копка могил, выносим и привозим покойника. С нами работают две Газели, два грузотакси. Выполняем земельные работы. Тел. 8-904-691-01-54.

РАБОТА

В ООО «Петровский Агрокомплекс» требуется электрогазосварщик с опытом работы

и соответствующими требуемой специальности документами

об образовании. Тел. для информации 8-919-163-52-69.

Требуются рабочие на сбор яблок. Проезд, питание, проживание – бесплатно.

Оплата – 50 тыс. руб. Тел. 8-903-030-96-92.

Приглашаем на работу в животноводческое хозяйство (козы, овцы) в Добринском районе ответственную и энергичную управляющую, предпочтительно с опытом работы с МРС.

Обязанности: организация ухода за животными, управление персоналом.

Условия: полный рабочий день (возможен испытательный срок).

Желательно с личным транспортом.

Зарплата: (при отсутствии должного опыта – по результатам собеседования) до 30 т.р. + возможны сдельные премиальные до 80% от зарплаты.

Доступны для звонков с 17.00 до 20.00.

Тел. 8-906-595-95-98.

В ООО «Восход» требуются на работу:

агроном по защите растений;

водитель автомобиля (категорий «Д», «Е»);

главный инженер;

главный экономист;

заведующий токовым хозяйством;

инженер-механик;

подсобные рабочие;

слесарь-ремонтник;

техник газового оборудования.

Условия: официальное трудоустройство, доставка сотрудников к месту работы; работа в динамично развивающейся компании; возможности карьерного роста.

Требования к кандидатам: наличие профильного образования, опыта работы.

Тел. для информации

8 (47462) 3-93-11 (доб. 108 или 134), 8-920-533-95-44.

Требуются охранники в школы Добринского района. График работы: пн-пт с 7.30 до 17.00, сб с 9.00 до 13.00, вск — выходной. Заработная плата от 12 000 руб. Контактный телефон 8-950-809-43-94. Юлия Владимировна.

КУПЛЮ

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.

Куплю коров, лошадей, быков любого возраста, а также вынужденный забой. Дорого.

Тел. 8-910-742-29-97, 8-980-261-64-88.

Куплю мясо свиней, коров, быков. Тел. 8-950-809-23-19.

РАЗНОЕ

19 августа, в 9.00,

в поликлинике по ул. Корнева проводится «День донора».

Оплата — 537 руб. 10 коп.

Работающим — 2 дня отдыха.

При себе иметь: паспорт, результаты обследования:

1) флюорография (обязательно всем),

2) ЭКГ — лицам, старше 40 лет (желательно),

3) осмотр врача-гинеколога (женщинам).

Лицам, не имеющим результаты обследования на руках, будет организовано обследование в экстренном порядке.