Объявления в газете «Добринские вести» | №33 от 13.08.2020

ПРОДАЮТСЯ
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- КВАРТИРА 3-комнатная, 94 кв. м в п. Петровский. Тел. 8-999-879-80-27.
- КВАРТИРА 3-комнатная в центре. Тел. 8-920-522-27-14.
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- ДРОВА дубовые, колотые. Тел. 8-915-678-33-73.
- УГОЛЬ, 350 руб./мешок (стандартный). Самовывоз. Тел. 8-904-297-64-99.
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Курочки-несушки. Птица привита, оперена. Доставка бесплатная. Тел. 8-961-313-04-69.
УСЛУГИ
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Ремонт стиральных машин, холодильников. Тел. 8-909-231-65-66.
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Ремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия! Тел. 8-961-604-55-04.
Водопровод, канализация, прокол под дорогой, колодцы. Тел. 8-903-865-47-90.
Привезу телят (возраст от 2-х недель до 2-х месяцев). Есть ЗЦМ. Доставка бесплатно.
Тел. 8-910-851-76-28.
Оказываем ритуальные услуги: купание, одевание покойника, копка могил, выносим и привозим покойника. С нами работают две Газели, два грузотакси. Выполняем земельные работы. Тел. 8-904-691-01-54.
РАБОТА
В ООО «Петровский Агрокомплекс» требуется электрогазосварщик с опытом работы
и соответствующими требуемой специальности документами
об образовании. Тел. для информации 8-919-163-52-69.
Требуются рабочие на сбор яблок. Проезд, питание, проживание – бесплатно.
Оплата – 50 тыс. руб. Тел. 8-903-030-96-92.
Приглашаем на работу в животноводческое хозяйство (козы, овцы) в Добринском районе ответственную и энергичную управляющую, предпочтительно с опытом работы с МРС.
Обязанности: организация ухода за животными, управление персоналом.
Условия: полный рабочий день (возможен испытательный срок).
Желательно с личным транспортом.
Зарплата: (при отсутствии должного опыта – по результатам собеседования) до 30 т.р. + возможны сдельные премиальные до 80% от зарплаты.
Доступны для звонков с 17.00 до 20.00.
Тел. 8-906-595-95-98.
В ООО «Восход» требуются на работу:
агроном по защите растений;
водитель автомобиля (категорий «Д», «Е»);
главный инженер;
главный экономист;
заведующий токовым хозяйством;
инженер-механик;
подсобные рабочие;
слесарь-ремонтник;
техник газового оборудования.
Условия: официальное трудоустройство, доставка сотрудников к месту работы; работа в динамично развивающейся компании; возможности карьерного роста.
Требования к кандидатам: наличие профильного образования, опыта работы.
Тел. для информации
8 (47462) 3-93-11 (доб. 108 или 134), 8-920-533-95-44.
Требуются охранники в школы Добринского района. График работы: пн-пт с 7.30 до 17.00, сб с 9.00 до 13.00, вск — выходной. Заработная плата от 12 000 руб. Контактный телефон 8-950-809-43-94. Юлия Владимировна.
КУПЛЮ
КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.
Куплю коров, лошадей, быков любого возраста, а также вынужденный забой. Дорого.
Тел. 8-910-742-29-97, 8-980-261-64-88.
Куплю мясо свиней, коров, быков. Тел. 8-950-809-23-19.
РАЗНОЕ
19 августа, в 9.00,
в поликлинике по ул. Корнева проводится «День донора».
Оплата — 537 руб. 10 коп.
Работающим — 2 дня отдыха.
При себе иметь: паспорт, результаты обследования:
1) флюорография (обязательно всем),
2) ЭКГ — лицам, старше 40 лет (желательно),
3) осмотр врача-гинеколога (женщинам).
Лицам, не имеющим результаты обследования на руках, будет организовано обследование в экстренном порядке.