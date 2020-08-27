Объявления в газете «Добринские вести» | №35 от 27.08.2020

ПРОДАЮТСЯ

ДОМ в с. Тихвинка. Тел. 8-960-153-15-90, 8-905-685-25-53.

Тел. 8-960-153-15-90, 8-905-685-25-53. ½ ДОМА в центре. Тел. 8-905-044-50-25.

Тел. 8-905-044-50-25. ½ ДОМА, п. Добринка. Тел. 8-920-503-61-79.

Тел. 8-920-503-61-79. КВАРТИРА 3-комн. в центре. Тел. 8-920-522-27-14.

3-комн. в центре. Тел. 8-920-522-27-14. КВАРТИРА 3-комн., 63 кв.м в Добринке. Тел. 71-90-25.

3-комн., 63 кв.м в Добринке. Тел. 71-90-25. КВАРТИРА 3-комн. в центре. Тел. 8-905-044-50-25.

3-комн. в центре. Тел. 8-905-044-50-25. КВАРТИРА 3-комн. со всеми удобствами, ст. Хворостянка. Тел. 8-920-555-08-84.

3-комн. со всеми удобствами, ст. Хворостянка. Тел. 8-920-555-08-84. КВАРТИРА 2-комн. 620 тыс. руб. Тел. 8-950-808-86-52.

2-комн. 620 тыс. руб. Тел. 8-950-808-86-52. КОМНАТА по адресу: ул. Ленинская в 2-этажн. панельном доме. 450 тыс. руб. Торг. Тел. 8-920-512-40-97.

по адресу: ул. Ленинская в 2-этажн. панельном доме. 450 тыс. руб. Торг. Тел. 8-920-512-40-97. КОМНАТА, ул. Профсоюзная, 9. Тел. 8-920-516-91-75.

ул. Профсоюзная, 9. Тел. 8-920-516-91-75. УЧАСТОК 7 сот., ул. М. Горького (центр), 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-920-512-40-97.

7 сот., ул. М. Горького (центр), 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-920-512-40-97. ТРАКТОР Т-16 МГ. Тел. 8-904-684-58-61.

Тел. 8-904-684-58-61. А/М ВАЗ-21213 «Нива» , 1999 г.в. Хор. сост. Тел. 8-920-500-12-48.

, 1999 г.в. Хор. сост. Тел. 8-920-500-12-48. КОРОВА вторым отелом . Срок отела – в январе. Тел. 8-904-289-65-68.

. Срок отела – в январе. Тел. 8-904-289-65-68. КОРОВА, 3-й отел, стельная 5 месяцев . Тел. 8-952-596-53-34.

. Тел. 8-952-596-53-34. ПОРОСЯТА. Тел. 8-910-254-37-06.

Тел. 8-910-254-37-06. ЯБЛОКИ сладкие, ГРУШИ, МЕД натуральный. Тел. 8-919-255-09-66.

Тел. 8-919-255-09-66. ЧЕСНОК, МОРКОВЬ, БУРАК. Тел. 8-920-242-34-99.

Тел. 8-920-242-34-99. ДРОВА дубовые, колотые. Тел. 8-915-678-33-73.

ВОРОТА (дешево). Тел. 8-920-500-09-17

Продаются дрова (клен, дуб, сосна). Доставка. Тел. 8-953-708-83-33, 8-910-753-64-77.

Компания «ТМК». ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ от производителя по низким ценам. Тел. 8-930-160-49-09. п.Добринка, ул. Октябрьская, д.32.

Продаются дрова колотые. Тел. 8-902-726-07-44.

Продаются бычки голштинской породы. 250 руб./кг. Возраст от 2-х недель до месяца. Тел. 8-920-511-59-82.

Пологи, баннеры, тенты. Доставка бесплатная. Тел. 8-904-851-81-52.

Вниманию населения!

31 августа будет продажа кур-молодок (5 мес.).

Рыжие, белые, пестрые, голубые.

13.30 — Талицкий Чамлык, в центре.

14.00 — Добринка, у рынка.

Привоз будет обязательно.

УСЛУГИ

Уважаемые жители района!

ОГБУ «Добринская СББЖ» оказывает платные ветеринарные услуги по вопросам лечения, профилактики и содержания всех видов животных и птицы.

Работает хирургический кабинет по проведению операций мелким домашним животным (кошкам, собакам и другим): стерилизация, кастрация, купирование, грыжесечение и прочие показания, а также вакцинация мелких домашних животных импортными вакцинами против бешенства и чумы. Оказываем услуги по осеменению коров и телок в любом населенном пункте района семенем элитных высокопродуктивных быков симментальской и черно-пестрой породы.

Обращаться по телефонам: 2-18-97, 2-14-82, 8-920-505-28-09.

Ремонт холодильников и стиральных машин. Быстро. Качественно. Добринка. Гарантия. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Тел. 8-909-231-65-66.

Ремонт холодильников, стиральных машин. Тел. 8-929-017-43-42.

Привезу телят (возраст от 2-х недель до 2-х месяцев). Есть ЗЦМ.

Доставка бесплатно. Тел. 8-910-851-76-28.

Привезу песок, щебень, землю, глину. Доставка быстро. Тел. 8-904-299-76-35.

Проведу отделочные работы. Тел. 8-910-739-72-19.

Ритуальные услуги. Круглосуточно. Тел. 8-904-696-54-58.

КУПЛЮ

Куплю мясо быков, коров. Тел. 8-950-809-23-19.

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.

Куплю коров, лошадей, быков любого возраста, а также вынужденный забой.

Дорого. Тел. 8-910-742-29-97, 8-980-261-64-88.

РАБОТА

Требуются сотрудники на работу в теплице в г. Усмань. Транспорт предоставляется. Справки по телефону 8-952-598-02-59 (Галина) и 8-905-178-87-26 (Андрей).

Требуются монтажники натяжных потолков. Тел. 8-905-045-96-96.