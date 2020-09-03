Объявления в газете «Добринские вести» | №36 от 03.09.2020

ПРОДАЮТСЯ
- ДОМ в п. Добринка, ул. Школьная, 8. Тел. 8-906-593-61-41.
- ДОМ, ул. Интернациональная, 37. Тел. 8-920-507-04-21.
- ДОМ в с. Пушкино, ул. Молодежная. Тел. 8-951-301-31-32.
- КВАРТИРА в Петровском. Тел. 8-999-879-80-27.
- КВАРТИРА 3-комн. в центре. Тел. 8-920-522-27-14.
- КВАРТИРА 2-комн. в 2-этажн. доме, в районе СОМа. Тел. 8-952-598-81-71.
- ½ ДОМА в п. Добринка. Тел. 8-920-503-61-79.
- КОМНАТЫ (две: 18, 12 кв.м). Свой сан. узел. Тел. 8-952-592-72-47.
- КОМНАТА, ул. Профсоюзная, 9. Тел. 8-920-516-91-75.
- КОРОВА. Стельность 3 мес. Тел. 8-980-251-97-98.
- КОРОВА стельная 5 мес. Тел. 8-904-282-63-03.
- ДРОВА дубовые, колотые. Тел. 8-915-678-33-73.
- ЯБЛОКИ сладкие, ГРУШИ, МЕД натуральный. Тел. 8-919-255-09-66.
8 сентября 2020 г., с 9.00 до 16.00 часов, в РДК состоится продажа обуви из натуральной кожи производства Ульяновской обувной фабрики. В ассортименте: мужская, женская обувь и удобная обувь для пожилых людей.
8 сентября 2020 года в РДК, с 8.00 до 16.00, состоится выставка-продажа женского пальто, плащей производства России. Модные модели на любой возраст. Размеры от 42 до 66.
Уважаемые покупатели! 6 сентября состоится продажа кур-молодок.
ст. Хворостянка — в 14.10 на рынке.
Добринка — в 14.40 на рынке.
Талицкий Чамлык — в 15.00 на рынке.
Просьба не опаздывать.
Вниманию населения! 7 сентября будет продажа кур-молодок (5 мес.). Рыжие, белые, пестрые, голубые.
13.30 — Талицкий Чамлык, в центре.
14.00 — Добринка, у рынка.
Привоз будет обязательно!
Компания «ТМК». ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ от производителя по низким ценам. Тел. 8-930-160-49-09. п.Добринка, ул. Октябрьская, д.32.
ВОРОТА (дешево). Тел. 8-920-500-09-17
Продаются дрова колотые. Тел. 8-902-726-07-44.
Металлопластиковые окна от эконом- до элиткласса. Честная цена! Тел. 8-920-249-21-62.
Пологи, баннеры, тенты. Доставка бесплатная. Тел. 8-904-851-81-52.
Продаются бычки голштинской породы. 250 руб./кг. Возраст от 2-х недель до месяца. Тел. 8-920-511-59-82.
Воронежский оконный завод предлагает:
пластиковые окна;
двери;
балконы и лоджии;
жалюзи и рулонные шторы;
алюминиевые конструкции.
Гарантия 7 лет. Качественный монтаж. Замер, монтаж, демонтаж. Доставка — бесплатно.
Наш адрес: ул. М. Горького, 2а.
Тел. 8 (47462) 2-27-86, 8-906-684-04-58.
УСЛУГИ
Привезу землю, перегной, глину. Тел. 8-909-218-06-01.
Ремонт холодильников, стиральных машин. Тел. 8-929-017-43-42.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Тел. 8-909-231-65-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Быстро. Качественно. Добринка. С гарантией. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.
РАБОТА
ООО СХП «Добринский» приглашает людей на сбор яблок. Тел. 4-03-21, 8-920-240-39-51.
ООО ЧОП «Партнер» на объект в с. Б. Отрада требуются охранники.График – вахта 4 суток через четверо. Оплата от 15000 руб. в месяц. Питание, ГСМ. Тел. 8-900-595-07-88.
КУПЛЮ
КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.
Скупаю лошадей, коров, телок, овец, хряков, вынужденный забой. Тел. 8-904-681-12-53,
8-905-179-65-80.
ООО СХП «Добринский» покупает земельные паи по 45000 руб. за гектар. Справки по тел.: 4-03-21, 8-920-240-39-51.