Объявления в газете «Добринские вести» | №36 от 03.09.2020

ПРОДАЮТСЯ

ДОМ в п. Добринка, ул. Школьная, 8. Тел. 8-906-593-61-41.

в п. Добринка, ул. Школьная, 8. Тел. 8-906-593-61-41. ДОМ , ул. Интернациональная, 37. Тел. 8-920-507-04-21.

, ул. Интернациональная, 37. Тел. 8-920-507-04-21. ДОМ в с. Пушкино, ул. Молодежная. Тел. 8-951-301-31-32.

в с. Пушкино, ул. Молодежная. Тел. 8-951-301-31-32. КВАРТИРА в Петровском. Тел. 8-999-879-80-27.

в Петровском. Тел. 8-999-879-80-27. КВАРТИРА 3-комн. в центре. Тел. 8-920-522-27-14.

3-комн. в центре. Тел. 8-920-522-27-14. КВАРТИРА 2-комн. в 2-этажн. доме, в районе СОМа. Тел. 8-952-598-81-71.

2-комн. в 2-этажн. доме, в районе СОМа. Тел. 8-952-598-81-71. ½ ДОМА в п. Добринка. Тел. 8-920-503-61-79.

в п. Добринка. Тел. 8-920-503-61-79. КОМНАТЫ (две: 18, 12 кв.м). Свой сан. узел. Тел. 8-952-592-72-47.

(две: 18, 12 кв.м). Свой сан. узел. Тел. 8-952-592-72-47. КОМНАТА, ул. Профсоюзная, 9. Тел. 8-920-516-91-75.

ул. Профсоюзная, 9. Тел. 8-920-516-91-75. КОРОВА. Стельность 3 мес. Тел. 8-980-251-97-98.

Стельность 3 мес. Тел. 8-980-251-97-98. КОРОВА стельная 5 мес. Тел. 8-904-282-63-03.

стельная 5 мес. Тел. 8-904-282-63-03. ДРОВА дубовые, колотые. Тел. 8-915-678-33-73.

дубовые, колотые. Тел. 8-915-678-33-73. ЯБЛОКИ сладкие, ГРУШИ, МЕД натуральный. Тел. 8-919-255-09-66.

8 сентября 2020 г., с 9.00 до 16.00 часов, в РДК состоится продажа обуви из натуральной кожи производства Ульяновской обувной фабрики. В ассортименте: мужская, женская обувь и удобная обувь для пожилых людей.



8 сентября 2020 года в РДК, с 8.00 до 16.00, состоится выставка-продажа женского пальто, плащей производства России. Модные модели на любой возраст. Размеры от 42 до 66.

Уважаемые покупатели! 6 сентября состоится продажа кур-молодок.

ст. Хворостянка — в 14.10 на рынке.

Добринка — в 14.40 на рынке.

Талицкий Чамлык — в 15.00 на рынке.

Просьба не опаздывать.

Вниманию населения! 7 сентября будет продажа кур-молодок (5 мес.). Рыжие, белые, пестрые, голубые.

13.30 — Талицкий Чамлык, в центре.

14.00 — Добринка, у рынка.

Привоз будет обязательно!

Компания «ТМК». ОКНА, ДВЕРИ, ПОТОЛКИ, ЖАЛЮЗИ от производителя по низким ценам. Тел. 8-930-160-49-09. п.Добринка, ул. Октябрьская, д.32.

ВОРОТА (дешево). Тел. 8-920-500-09-17

Продаются дрова колотые. Тел. 8-902-726-07-44.

Металлопластиковые окна от эконом- до элиткласса. Честная цена! Тел. 8-920-249-21-62.

Пологи, баннеры, тенты. Доставка бесплатная. Тел. 8-904-851-81-52.

Продаются бычки голштинской породы. 250 руб./кг. Возраст от 2-х недель до месяца. Тел. 8-920-511-59-82.

Воронежский оконный завод предлагает:

пластиковые окна;

двери;

балконы и лоджии;

жалюзи и рулонные шторы;

алюминиевые конструкции.

Гарантия 7 лет. Качественный монтаж. Замер, монтаж, демонтаж. Доставка — бесплатно.

Наш адрес: ул. М. Горького, 2а.

Тел. 8 (47462) 2-27-86, 8-906-684-04-58.

УСЛУГИ

Привезу землю, перегной, глину. Тел. 8-909-218-06-01.

Ремонт холодильников, стиральных машин. Тел. 8-929-017-43-42.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Тел. 8-909-231-65-66.

Ремонт холодильников и стиральных машин. Быстро. Качественно. Добринка. С гарантией. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.

РАБОТА

ООО СХП «Добринский» приглашает людей на сбор яблок. Тел. 4-03-21, 8-920-240-39-51.

ООО ЧОП «Партнер» на объект в с. Б. Отрада требуются охранники.График – вахта 4 суток через четверо. Оплата от 15000 руб. в месяц. Питание, ГСМ. Тел. 8-900-595-07-88.

КУПЛЮ

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.

Скупаю лошадей, коров, телок, овец, хряков, вынужденный забой. Тел. 8-904-681-12-53,

8-905-179-65-80.

ООО СХП «Добринский» покупает земельные паи по 45000 руб. за гектар. Справки по тел.: 4-03-21, 8-920-240-39-51.