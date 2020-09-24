Объявления в газете «Добринские вести» | №39 от 24.09.2020

Отдел рекламы, гл. бухгалтер – 8 (47462) 2-16-86, 8-991-342-93-11.

ПРОДАЮТСЯ

УЧАСТОК С ДОМОМ в п. Добринка, ул. Мира, д. 64. Общая пл. – 735 кв.м. Тел. 8-920-543-08-38.

в п. Добринка, ул. Мира, д. 64. Общая пл. – 735 кв.м. Тел. 8-920-543-08-38. ДОМ в Добринке. Срочно. Тел. 8-910-358-05-26.

Срочно. Тел. 8-910-358-05-26. ДОМ жилой, ж.д. ст. Плавица, ул. Ольговская, 36. Тел. 8-960-148-00-42, 8-904-298-58-14.

ул. Ольговская, 36. Тел. 8-960-148-00-42, 8-904-298-58-14. ДОМ, все удобства, 48 кв.м, с. В. Матренка, ул. Колхозная. Тел. 8-904-687-26-53.

все удобства, 48 кв.м, с. В. Матренка, ул. Колхозная. Тел. 8-904-687-26-53. КВАРТИРА в новостройке (г. Липецк) , 40 кв. м, 5/17 эт., чистовая отделка. Также есть в продаже двухкомнатные квартиры. Тел. 8-904-684-13-68.

, 40 кв. м, 5/17 эт., чистовая отделка. Также есть в продаже двухкомнатные квартиры. Тел. 8-904-684-13-68. КВАРТИРА 3-комн., благоустроенная, с земельным участком на ст. Хворостянка. Тел. 8-915-555-08-84.

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Воронежский оконный завод предлагает:

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Продаются дрова (клен, дуб, сосна). Доставка.

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Продаются дрова колотые. Тел. 8-902-726-07-44.

26 сентября, с 9.00 до 14.00, в п. Добринка, на рынке по ул. Советской (около Сбербанка), состоится продажа саженцев из Артемовского питомника.

Новинкой питомника является сорт малины «Исполин». Этот сорт не дает поросль, плодоносит все лето без отдыха и поэтому урожай с куста достигает 12-13 кг, а сама ягода весит до 25 гр. И еще одна новинка – сорт кустовой яблони «Кроха» высотой до 60 см, ветви которой при соприкосновении с землей образуют корни. Плоды крупные, сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный.

А также другие сорта яблонь, груши, черешня, вишня (все деревья на карликовом подвое), жимолость, смородина, крыжовник.

Большой ассортимент многолетних луковичных цветов.

С 25.07.2020 г. открыт новый маршрут №3294 «Воронеж-Добринка».

Отправление с центрального автовокзала г. Воронежа — 6.30.

Отправление с автостанции Добринка — 15.00.

Ежедневно.

Маршрут следует через Грязи, Усмань.

Стоимость билетов:

Добринка-Воронеж — 300 руб.,

Добринка-Грязи — 120 руб.,

Добринка-Усмань — 150 руб.

Тел. для связи: 8-900-947-61-70, 8-952-540-17-17.

РАБОТА

В магазин «Крупа» требуются:

администратор,

грузчик.

Тел. 8-920-510-88-30.

КУПЛЮ

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.

Куплю мясо свиней, коров, быков. Тел. 8-950-809-23-19.

Куплю лошадей, коров, овец, коз, хряков. Тел. 8-915-556-57-39, 8-920-531-98-57.

Куплю коров, лошадей, быков, свиноматок любого возраста. Дорого.

Тел. 8-910-742-29-97, 8-980-261-64-88.

Куплю пух-перо гусиное (старое, новое), рога. Тел. 8-996-297-00-53.

Куплю чеснок (до 100 руб./кг), кур-молодок (до 300 руб./шт.). Тел. 8-910-252-35-86.

УСЛУГИ

Ремонт стиральных машин, холодильников. Тел. 8-909-231-65-66.

Ремонт холодильников, стиральных машин. Тел. 8-929-017-43-42.

Ремонт холодильников, стиральных машин, пылесосов. Быстро, с гарантией. п. Добринка. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.

Привезу землю, глину, песок. Тел. 8-919-168-12-04.

Привезу с племзавода телят на заказ. Возраст от 2-х недель и старше. Сухое импортное молоко. Тел. 8-915-675-03-88.

Привезу песок, щебень. Тел. 8-905-179-58-17.

Реставрация обуви 27 сентября, с 13.00 до 15.00 ч., в Доме культуры

Кировская обувная фабрика будет производить прием обуви в ремонт.

Все виды ремонта:

замена подошвы,

замена передней и задней частей, полная реставрация.

Качественно, гарантия.