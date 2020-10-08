Объявления в газете «Добринские вести» | №41 от 8.10.2020

Отдел рекламы, гл. бухгалтер – 8 (47462) 2-16-86, 8-991-342-93-11.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРА 3-комн. в Добринке. Тел. 8-920-506-14-17.

3-комн. в Добринке. Тел. 8-920-506-14-17. КВАРТИРА 1-комн. в районе СОМа. Тел. 8-920-547-59-98.

1-комн. в районе СОМа. Тел. 8-920-547-59-98. АВТОМОБИЛЬ «Форд Фокус», выпуск 2011 г., пробег – 45 тыс. км. Тел. 8-909-219-57-34.

«Форд Фокус», выпуск 2011 г., пробег – 45 тыс. км. Тел. 8-909-219-57-34. ДРОВА колотые. Тел. 8-915-678-33-73.

колотые. Тел. 8-915-678-33-73. КИРПИЧ красный одинарный. 800 штук. Тел. 8-904-680-26-16.

ВОРОТА (дешево). Тел. 8-920-500-09-17

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена – 12900. Тел. 8-910-368-98-08.

Продаются дрова колотые. Тел. 8-902-726-07-44.

Продаются дрова (клен, дуб, сосна). Доставка. Тел. 8-953-708-83-33, 8-910-753-64-77.

Воронежский завод «Металлопрофиль» предлагает:

профлист,

металлочерепицу,

сайдинг,

евроштакетник,

трубу профильную.

Гарантия качества, быстрый срок изготовления.

Тел. 8-906-684-04-58.

Продам домашних кур-несушек. Тел. 8-928-174-96-23.

Воронежский оконный завод предлагает:

– пластиковые окна;

– двери;

– балконы и лоджии;

– жалюзи и рулонные шторы;

– алюминиевые конструкции.

Гарантия 7 лет. Качественный монтаж. Замер, монтаж, демонтаж, доставка — бесплатно.

Наш адрес: ул. М. Горького, 2а.

Тел. 8 (47462) 2-27-86, 8-906-684-04-58.

Открылся магазин «БытЗапЧасть». Запчасти для бытовой техники в наличии и на заказ. Мы находимся: п. Добринка, ул. М. Горького, 6 (здание БТИ). Тел. 8-905-682-88-60.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия! Тел. 8-961-604-55-04.

Ремонт холодильников, стиральных машин, пылесосов. Быстро, с гарантией. п. Добринка. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.

Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел. 8-909-231-65-66.

Ремонт стиральных машин, холодильников и прочей техники. Тел. 8-929-017-43-42.

Ремонт мягкой мебели Перетяжка, замена поролона, пружин, большой выбор тканей.

Пенсионерам – скидки. Тел. 8-960-159-19-98.

Реставрация обуви

11 октября 2020 г., с 13.00 до 15.00 ч., в Доме культуры

Кировская обувная фабрика будет производить прием обуви в ремонт.

Все виды ремонта:

замена подошвы,

замена передней и задней частей, полная реставрация.

Качественно, гарантия.

Водопровод, канализация, прокол под дорогой. Тел. 8-903-865-47-90.

Привезу землю, перегной, глину. Тел. 8-909-218-06-01.

Привезу песок, щебень, землю, глину, перегной. Доставка быстро. Тел. 8-904-691-57-47.

Привезу с племзавода телят на заказ. Возраст от 2-х недель и старше.

Сухое импортное молоко. Тел. 8-915-675-03-88.

Натяжные потолки от эконом- до элиткласса.

Тел. 8-906-684-04-58.

Привезу жом сырой. Тел. 8-903-867-55-61.

АРЕНДА

Администрация Добринского муниципального района Липецкой области сдает в аренду свободные нежилые помещения:

по адресу: Липецкая обл., п. Добринка, ул. Октябрьская, д.43 на втором и первом этаже;

по адресу: Липецкая обл., п. Добринка, ул. М. Горького, д.1 (здание бывшего МУП «Бытовик») на втором и третьем этаже.

Расчет арендной платы зависит от вида использования помещений.

Дополнительная информация по телефонам:

8 (47462) 2-29-29, 2-15-07.

РАБОТА

В ООО «Добрыня» на работу требуется: электрогазосварщик (рабочее место — жд. ст. Плавица). Оплата труда по собеседованию. За информацией обращаться в отдел по работе с персоналом. Тел. 8 (47462) 2-55-98, 8-920-533-97-53.

Добринскому сахарному заводу на постоянную и сезонную работу требуются

рабочие в службу основного производства, электромонтеры, слесари КИПиА.

Оформление по ТК РФ, соцпакет. Справки по телефону 8 (47462) 2-55-31.

В ООО «Петровский Агрокомплекс» требуются контролеры контрольно-пропускного пункта. Оформление по ТК РФ. Более подробная информация по телефону: 8-919-163-52-69.

Требуются овощеводы в теплицы. Вахта от 35 смен. Обучение, транспорт — бесплатный. Еженедельные авансы. З/п — 42000 руб. Тел. 8-920-890-72-70.

КУПЛЮ

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.

Куплю лошадей, коров, овец, коз, хряков. Тел. 8-915-556-57-39, 8-920-531-98-57.

Куплю коров, лошадей, быков, свиноматок любого возраста.

Дорого. Тел. 8-910-742-29-97, 8-980-261-64-88.

Куплю мясо коров, быков, свиней. Тел. 8-950-809-23-19.

Куплю пух-перо гусиное (старое, новое), рога. Тел. 8-996-297-00-53.