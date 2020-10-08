Объявления в газете «Добринские вести» | №41 от 8.10.2020

Отдел рекламы, гл. бухгалтер – 8 (47462) 2-16-86, 8-991-342-93-11.
ПРОДАЮТСЯ
- КВАРТИРА 3-комн. в Добринке. Тел. 8-920-506-14-17.
- КВАРТИРА 1-комн. в районе СОМа. Тел. 8-920-547-59-98.
- АВТОМОБИЛЬ «Форд Фокус», выпуск 2011 г., пробег – 45 тыс. км. Тел. 8-909-219-57-34.
- ДРОВА колотые. Тел. 8-915-678-33-73.
- КИРПИЧ красный одинарный. 800 штук. Тел. 8-904-680-26-16.
ВОРОТА (дешево). Тел. 8-920-500-09-17
Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена – 12900. Тел. 8-910-368-98-08.
Продаются дрова колотые. Тел. 8-902-726-07-44.
Продаются дрова (клен, дуб, сосна). Доставка. Тел. 8-953-708-83-33, 8-910-753-64-77.
Воронежский завод «Металлопрофиль» предлагает:
профлист,
металлочерепицу,
сайдинг,
евроштакетник,
трубу профильную.
Гарантия качества, быстрый срок изготовления.
Тел. 8-906-684-04-58.
Продам домашних кур-несушек. Тел. 8-928-174-96-23.
Воронежский оконный завод предлагает:
– пластиковые окна;
– двери;
– балконы и лоджии;
– жалюзи и рулонные шторы;
– алюминиевые конструкции.
Гарантия 7 лет. Качественный монтаж. Замер, монтаж, демонтаж, доставка — бесплатно.
Наш адрес: ул. М. Горького, 2а.
Тел. 8 (47462) 2-27-86, 8-906-684-04-58.
Открылся магазин «БытЗапЧасть». Запчасти для бытовой техники в наличии и на заказ. Мы находимся: п. Добринка, ул. М. Горького, 6 (здание БТИ). Тел. 8-905-682-88-60.
УСЛУГИ
Ремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия! Тел. 8-961-604-55-04.
Ремонт холодильников, стиральных машин, пылесосов. Быстро, с гарантией. п. Добринка. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел. 8-909-231-65-66.
Ремонт стиральных машин, холодильников и прочей техники. Тел. 8-929-017-43-42.
Ремонт мягкой мебели Перетяжка, замена поролона, пружин, большой выбор тканей.
Пенсионерам – скидки. Тел. 8-960-159-19-98.
Реставрация обуви
11 октября 2020 г., с 13.00 до 15.00 ч., в Доме культуры
Кировская обувная фабрика будет производить прием обуви в ремонт.
Все виды ремонта:
замена подошвы,
замена передней и задней частей, полная реставрация.
Качественно, гарантия.
Водопровод, канализация, прокол под дорогой. Тел. 8-903-865-47-90.
Привезу землю, перегной, глину. Тел. 8-909-218-06-01.
Привезу песок, щебень, землю, глину, перегной. Доставка быстро. Тел. 8-904-691-57-47.
Привезу с племзавода телят на заказ. Возраст от 2-х недель и старше.
Сухое импортное молоко. Тел. 8-915-675-03-88.
Натяжные потолки от эконом- до элиткласса.
Тел. 8-906-684-04-58.
Привезу жом сырой. Тел. 8-903-867-55-61.
АРЕНДА
Администрация Добринского муниципального района Липецкой области сдает в аренду свободные нежилые помещения:
по адресу: Липецкая обл., п. Добринка, ул. Октябрьская, д.43 на втором и первом этаже;
по адресу: Липецкая обл., п. Добринка, ул. М. Горького, д.1 (здание бывшего МУП «Бытовик») на втором и третьем этаже.
Расчет арендной платы зависит от вида использования помещений.
Дополнительная информация по телефонам:
8 (47462) 2-29-29, 2-15-07.
РАБОТА
В ООО «Добрыня» на работу требуется: электрогазосварщик (рабочее место — жд. ст. Плавица). Оплата труда по собеседованию. За информацией обращаться в отдел по работе с персоналом. Тел. 8 (47462) 2-55-98, 8-920-533-97-53.
Добринскому сахарному заводу на постоянную и сезонную работу требуются
рабочие в службу основного производства, электромонтеры, слесари КИПиА.
Оформление по ТК РФ, соцпакет. Справки по телефону 8 (47462) 2-55-31.
В ООО «Петровский Агрокомплекс» требуются контролеры контрольно-пропускного пункта. Оформление по ТК РФ. Более подробная информация по телефону: 8-919-163-52-69.
Требуются овощеводы в теплицы. Вахта от 35 смен. Обучение, транспорт — бесплатный. Еженедельные авансы. З/п — 42000 руб. Тел. 8-920-890-72-70.
КУПЛЮ
КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.
Куплю лошадей, коров, овец, коз, хряков. Тел. 8-915-556-57-39, 8-920-531-98-57.
Куплю коров, лошадей, быков, свиноматок любого возраста.
Дорого. Тел. 8-910-742-29-97, 8-980-261-64-88.
Куплю мясо коров, быков, свиней. Тел. 8-950-809-23-19.
Куплю пух-перо гусиное (старое, новое), рога. Тел. 8-996-297-00-53.