Объявления в газете «Добринские вести» | №46 от 12.11.2020

Отдел рекламы, гл. бухгалтер – 8-991-342-93-11.

ПРОДАЮТСЯ

КВАРТИРА в п. Петровский. Тел. 8-999-879-80-27.

Тел. 8-999-879-80-27. МЯСО ИНДЕЙКИ. Тел. 8-903-862-61-05.

14 ноября 2020 г. с 9.00 до 15.00 часов в РДК состоится ПРОДАЖА ОБУВИ из натуральной кожи производства Ульяновской обувной фабрики.

В ассортименте: мужская, женская обувь и удобная обувь для пожилых людей.

ПРИВЕЗУ ЖОМ СЫРОЙ. Тел. 8-906-682-67-68.

ВОРОТА дешево. Тел. 8-920-500-09-17

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Приходите в магазин «БытЗапЧасть» (п. Добринка, ул. М. Горького, 6, 2 эт.). Запчасти для микроволновых печей, водонагревателей, холодильников, стиральных машин и т.д. Тел. 8-905-682-88-60.

ПОИСК

ПРОПАЛА СОБАКА породы борзая. Окрас черный, грудь и ноги – белые.

Нашедшего прошу сообщить по тел. 8-952-594-76-72.

УСЛУГИ

Предлагаю УСЛУГИ СИДЕЛКИ. Опыт работы, умение, ответственность, знание своей работы. Тел. 8-920-534-89-09, 2-28-30.

ВЫПОЛНЯЕМ РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Купание, одевание, вынос покойника, копка могил. Отвозим, привозим покойника. Работаем с двумя газелями и двумя грузотакси. Тел. 8-904-691-01-54 (в любое время).

Водопровод, канализация. Прокол под дорогой. Тел. 8-903-865-47-90.

Ремонт стиральных машин, холодильников и прочей техники. Тел. 8-929-017-43-42.

14 ноября 2020 г. с 8 до 10 часов Кировская обувная фабрика ПРИНИМАЕТ

ОБУВЬ В РЕМОНТ около торгового центра п. Добринка. Предоплата.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Быстро, с гарантией. п. Добринка. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.

Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел. 8-909-231-65-66.

ВНИМАНИЕ! ГОБПОУ «Добринское техническое училище» объявляет набор на обучение профессиям:

тракторист-машинист

с/х производства «В, С, Е, D, F»,

водитель погрузчика.

Обучение за счет физических и юридических лиц.

Тел. 2-19-69, 8-920-503-87-06.

Обучение БЕЗРАБОТНЫХ граждан по данным профессиям за счет ОКУ «Добринский районный ЦЗН».

Тел. 2-30-01.

РАБОТА

ООО ЧОП «Партнер» на объекты в Добринском районе ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.

График: вахта (5 суток через пятеро).

Оплата от 15000 руб. в месяц плюс питание и компенсация ГСМ.

Тел. 8-900-595-07-88.

В ООО «Кристалл» г. Грязи ТРЕБУЮТСЯ:

трактористы,

водитель автомобиля кат. В, С, D,

рабочие по благоустройству города.

Обращаться в отдел кадров предприятия по номеру

8 (47461) 2-27-87, 8-910-250-06-70.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КАССИР в магазин «Фасоль» ст. Хворостянка.

График работы 2/2. Рабочий день с 8 до 23 ч. З/пл. 2 раза в месяц.

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-906-593-38-16.

ТРЕБУЮТСЯ ОВОЩЕВОДЫ В ТЕПЛИЦЫ.

Вахта от 35 смен. Обучение, транспорт – бесплатный. Еженедельные авансы. ЗП – 42 000 руб. Тел. 8-920-890-72-70.

КУПЛЮ

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.

КУПЛЮ КРС, лошадей, овец, свиноматок любого возраста. Дорого.

Тел. 8-915-551-49-53, 8-980-261-62-96.

КУПЛЮ МЯСО свиноматок, коров, быков. Тел. 8-950-809-23-19.