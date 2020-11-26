Объявления в газете «Добринские вести» | №48 от 26.11.2020

Отдел рекламы, гл. бухгалтер – 8-991-342-93-11.

ПРОДАЮТСЯ

1/2 ДОМА в Добринке. Тел. 2-21-11.

Тел. 2-21-11. ВАЗ-212140 2012 г.в., пробег 76 тыс. км., 1 владелец. Тел. 8-906-686-88-98.

2012 г.в., пробег 76 тыс. км., 1 владелец. Тел. 8-906-686-88-98. ТУШКИ ГУСЕЙ, цена – 350 р. за 1 кг. Тел. 8-919-251-86-71.

цена – 350 р. за 1 кг. Тел. 8-919-251-86-71. МЯСО ИНДЕЙКИ. Тел. 8-903-862-61-05.

29 ноября 2020 г. в РДК, с 8.00 до 15.00 часов, состоится выставка-продажа

ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, КУРТОК осень-зима. Размеры от 42 до 72.

Модные модели на любой возраст.

29 ноября 2020 г., с 9.00 до 15.00 часов, в РДК состоится ПРОДАЖА ОБУВИ из натуральной кожи производства Ульяновской обувной фабрики.

В ассортименте: мужская, женская обувь и удобная обувь для пожилых людей.

27 ноября 2020 г., с 9.00 до 16.00 ч., в РДК огромный выбор мужских и женских шапок (фетр, вязка, мех). Шубы, дубленки от 10 т.р. Меняем старую шубу на новую с доплатой (г. Краснодар).

Продам ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 мес. Цена – 12900 руб. Тел. 8-910-368-98-08.

ВОРОТА дешево. Тел. 8-920-500-09-17

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ. Тел. 8-902-726-07-44.

Продаются телята-бычки мясного направления, возраст – от 2-х недель до 3-х месяцев.

Доставка бесплатно. Тел. 8-910-344-51-20.

Продаются бычки мясной породы, возраст от 1 до 3 месяцев. Доставка бесплатно.

Тел. 8-980-543-27-64.

УСЛУГИ

Ремонт стиральных машин, холодильников и прочей техники. Тел. 8-929-017-43-42.

Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел. 8-909-231-65-66.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН Быстро, с гарантией. п. Добринка. Тел. 2-22-27, 8-904-699-92-07.

Выравнивание стен и потолков, поклейка обоев, плинтусов, побелка, покраска и т.д. Тел. 8-951-305-26-02.

Водопровод, канализация, прокол под дорогой. Тел. 8-903-865-47-90.

28 ноября 2020 г., с 8.00 до 10.00 ч., Кировская обувная фабрика ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ около торгового центра п. Добринка. Предоплата.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ ОВОЩЕВОДЫ В ТЕПЛИЦЫ

Вахта от 35 смен. Обучение, транспорт – бесплатный. Еженедельные авансы. ЗП – от 42 000 руб. Тел. 8-920-890-72-70.

ООО «Добрыня» требуется на постоянную работу повар (наличие образования и опыта работы обязательно). По всем вопросам обращаться по телефону 8 (47462) 2-55-98.

УЧЁБА

Военный комиссариат Добринского района объявляет о предварительном отборе кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для комплектования первых курсов высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

Порядок и правила приема в высшие военные учебные заведения и другую информацию можно узнать в военном комиссариате: п. Добринка, ул. Корнева, д. 9, тел 8-474-62-2-14-69.

СДАЮ

СДАЮ ДОМ в п. Добринка. Тел. 8-903-643-74-45.

КУПЛЮ

Куплю быков, коров, лошадей. Дорого. Тел. 8-980-261-64-88, 8-910-742-29-97.

КУПЛЮ КРС, лошадей, овец, свиноматок любого возраста. Дорого. Тел. 8-915-551-49-53, 8-980-261-62-96.

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.