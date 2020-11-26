“Знаю всех пациентов на своем участке и даже их собак”. Медсестра из Добринки Татьяна Дуракова уже сорок лет на любимой работе

Ещё 1 августа 1980-го пришла она в медицину Добринского района. 37 лет из этого времени проработала участковой медсестрой на участке №1, к какому относится центр Добринки. Причём все эти годы — с одним опытным доктором: Верой Михайловной Потокиной.

Татьяна Ивановна знает давным-давно, как и её коллеги старшего возраста, всех пациентов на своём участке. И, как сама шутя говорит, их собак тоже, потому что некоторое время назад, например, больных после инсульта, лечили на дому. Медсестра их навещала, делала уколы. Частенько бывало, что одинокий человек лежал под замком. Знала, где спрятан ключ, открывала, потом замыкала…

Признаётся, что радостно было после лечения смотреть на то, как люди потихоньку становились на ноги. Вот только недавно лежали, многие говорить не могли. Вылечились, заговорили со своей спасительницей, пошли…

Из раннего опыта медик, смеясь, сейчас вспоминает случай, как ей, молоденькой девчонке, пришлось ночевать однажды в кабинете.

— Лишь месяц прошёл, как я стала работать, старшей медсестрой у нас была Лидия Александровна Никешина, очень строгий и ответственный человек. Думается, её и врачи побаивались. Она направила меня сопровождать на вертолёте тяжёлого больного с одной почкой в областную больницу. В те времена это было делом привычным, но не для меня. Сама боюсь лететь, а нужно ещё сохранить жизнь человеку — для этого и посылают.

Татьяна Ивановна рассказала, как за советом обратилась к хирургу Валерию Ивановичу Иноземцеву. Он подробно объяснил, что делать, в случае чего… Ни жива ни мертва прилетела, сдала больного (какой, слава Богу, остался жив). Поздним вечером собралась в обратный путь, лишь на рабочий поезд успевала.

На нём доехала до Добринки, а дальше, до Чамлык-Никольского, откуда родом, не на чем доехать, идти пешком — далеко. И нет смысла: к утру только дойдёшь. Направилась туда, откуда днём вылетала. Так и осталась в кабинете до приёма.

О своей далёкой учёбе Татьяна Ивановна рассказывает, что и она, и другие девочки учились с радостью. Говорит — всерьёз там занимались ещё и спортом. Лично она входила в волейбольную команду, часто выезжали медсестрички на соревнования.

— Мы прямо с жаждой старались получать знания, чтобы потом квалифицированно помогать больным. Да и после школы максимум с двумя четвёрками туда все пришли, остальные — пятёрки. У меня, например, за отличную учёбу по химии была грамота.

Студенческие годы. Т.И. Дуракова сидит крайняя справа.

Тем, кто собрался идти в медицину, Т.И. Дуракова просто настоятельно советует выбирать эту стезю по призванию, а не по совету близких. Нелёгкий путь и у докторов, и у медсестёр.

— Надо понимать: больные не всегда реально оценивают обстановку и адекватно себя ведут. Часто в своих болячках винят медиков. Поэтому в нашем деле надо изначально любить людей и своё благородное дело. Иначе — никак.

Пока мы разговаривали, а участковая медсестра приходит почти за час до начала приёма, в кабинет заглянула Наталья Павловна Рыбалкина и с большой теплотой отозвалась о Татьяне Ивановне: «Хорошая коллега, всегда поможет, подскажет, даст дельный совет. Меня учила, как только я пришла на работу».

Рабочие будни. Консультация с завполиклиникой Анной Александровной Бредихиной.

В нынешней непростой обстановке медик советует по возможности воздержаться от посещения многолюдных мест и для профилактики выполнять дыхательную гимнастику, какая никому не повредит, к примеру, самое простейшее — надувать шарики. Рекомендует побольше гулять на свежем воздухе. Не лениться делать лечебную физкультуру.

— Как известно: в здоровом теле — здоровый дух!

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора и Т. Дураковой.