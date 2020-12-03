Объявления в газете «Добринские вести» | №49 от 3.12.2020

Отдел рекламы, гл. бухгалтер – 8-991-342-93-11.

ПРОДАЮТСЯ

МОТОБЛОК дизельный «Хопёр», 9 л.с. Тел. 8-960-148-00-87.

9 л.с. Тел. 8-960-148-00-87. КОЗА дойная, КОЗЁЛ, ГУСИ, ИНДОУТКИ. Тел. 8-920-509-62-97.

Тел. 8-920-509-62-97. ГУСИ (тушки). Цена за 1 кг – 350 руб. Тел. 8-919-251-86-71.

Тел. 8-919-251-86-71. ПОРОСЯТА на откорм. Тел. 8-904-280-20-27.

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ Тел. 8-902-726-07-44.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

12 декабря, с 12.00 до 13.00 часов, в ДК ул. Ленинская, 4

Подбор и компьютерная настройка. Гарантия – 1 год. Производство: Россия, Дания, Германия. Слуховые аппараты – от 6000 до 35000 рублей. Имеются вкладыши, батарейки, сушилки для с/а. Скидки пенсионерам 10%. Товар сертифицирован. Телефон для консультации: 8-928-231-91-83. Св-во №003541626 от 29.03.12 г. ИФНС №13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» (с. Троекурово) продает лошадей, цена 150 руб. за кг. живого веса. Тел. 8-960-150-04-54.

7 ДЕКАБРЯ 2020 г., С 10.00 до 17.00 часов, в РДК трикотаж для всей семьи.

Постельное белье, футболки, майки, халаты, сарафаны, рубашки, туники, носки, трусы, полотенца, пледы, детский трикотаж, сорочки и многое другое.

ВОРОТА дешево. Тел. 8-920-500-09-17

РАБОТА

ООО «Добрыня» требуется на постоянную работу повар (наличие образования и опыта работы обязательно). По всем вопросам обращаться по телефону 8 (47462) 2-55-98.

Требуются овощеводы в теплицы. Вахта от 35 смен. Обучение, транспорт – бесплатный. Еженедельные авансы. ЗП – 42 000. Телефон: 8-920-890-72-70.

УСЛУГИ

Ремонт мягкой мебели: перетяжка, замена поролона, пружин.

Большой выбор тканей. Пенсионерам — скидки. Тел. 8-960-159-19-98.

ПРИВЕЗУ ТЕЛЯТ с племзавода (возраст от 2-х недель и старше).

Сухое импортное молоко. Тел. 8-915-675-03-88.

РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ 6 декабря, с 12 до 14 ч., в РДК

Кировская обувная фабрика будет производить прием обуви в ремонт.

Все виды ремонта: замена подошвы, замена передней и задней частей, полная реставрация. Качественно, гарантия.

Ремонт стиральных машин, холодильников и прочей техники.

Тел. 8-929-017-43-42.

Ремонт холодильников и стиральных машин.

Тел. 8-909-231-65-66.

КУПЛЮ

КУПЛЮ МЯСО свиноматок, коров, быков. Тел. 8-950-809-23-19.

КУПЛЮ КРС, лошадей, овец, свиноматок любого возраста. Дорого.

Тел. 8-915-551-49-53, 8-980-261-62-96.

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.

Скупаем лошадей, коров, быков, коз, хряков, овец, вынужденный забой. Тел. 8-904-290-12-90, 8-929-012-23-16.

Куплю быков, коров, лошадей. Дорого. Тел. 8-980-261-64-88, 8-910-742-29-97.