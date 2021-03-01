В 2021 году для получения аттестата с отличием о среднем общем образовании и медали «За особые успехи в учении» необходимо будет иметь итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана за 10-11 класс, а также подтвердить свои знания в ходе государственной итоговой аттестации (ГИА).

В случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ, для аттестата с отличием нужно будет получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и набрать баллы не ниже минимальных по всем сдаваемым предметам по выбору. В случае прохождения ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) нужно будет получить отметку 5 баллов по русскому языку и математике.

Проекты приказов Минпросвещения России об особенностях выдачи аттестатов о среднем общем образовании и медали «За особые успехи в учении» в 2021 году опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.