Дочь Людмила и внук Андрей сегодня получили орден Мужества за своего отца и деда Владимира Ильина из села Демшинка, геройски погибшего в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Вместе с ними в рабочий кабинет главы Добринского района пришла жена героя Светлана, его старшая сестра Людмила, племянник и двоюродный брат, оба – Алексеи.

Владимир – уроженец деревни Андреевки, в июле 2022 года начал службу по контракту в рядах Вооружённых сил РФ. Сначала в артиллерийском, а затем – в мотострелковом подразделении. Отважный военный, проявивший себя героем на поле боя, – таким его запомнят сослуживцы. Отзывчивый и заботливый – таким он останется в сердцах близких.

Наш земляк погиб в бою в Изюмском районе Харьковской области, 16 сентября 2022 года. Осколочное ранение в голову было несовместимым с жизнью. Ему было 48 лет.