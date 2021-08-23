Делегация Липецкой области 5-8 октября примет участие в первом Всероссийском форуме регионов «Развитие туристской инфраструктуры», который состоится в рамках 24-й Международной выставки индустрии гостеприимства PIR EXPO 2021 в Москве.

«На территории региона есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому. Областная власть уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. В регионе активно создается необходимая инфраструктура, и мы оказываем необходимую поддержку предпринимательской инициативе», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении культуры и туризма региона, участники форума обсудят вопросы государственной политики развития туристской инфраструктуры, инструменты стимулирования привлечения инвестиций в туристические объекты, включая гостиницы и отели, и многие другие темы. Отдельный блок будет посвящен региональным кухням как неотъемлемой части туристской инфраструктуры. Спикеры форума – представители федеральных органов исполнительной власти (Ростуризм, Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство природных ресурсов РФ), главы субъектов РФ, региональные министры по туризму и руководители профильных ведомств, лидеры отельного и ресторанного бизнеса, представители отраслевых ассоциаций, ведущие эксперты в сфере HoReCa, инвесторы, девелоперы.

«На сегодняшний день Форум регионов России – единственная федеральная платформа для решения вопросов развития инфраструктуры туризма в масштабе страны с участием первых лиц Ростуризма, глав субъектов РФ и региональных министров по туризму. Впервые за всю историю PIR Expo помимо представителей бизнес-сообщества на выставку приедут представители региональной и федеральной власти, это даст возможность участникам форума, заинтересованным в выходе на региональные рынки, напрямую вести переговоры с государственными органами», – отметила организатор форума, сооснователь и генеральный директор Информационного проекта «ПИР» Елена Меркулова.